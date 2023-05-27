27.05.2023 11:05 Віталій Хінєвіч

Правоохоронці на Харківщині виявили чоловіка, який сів за кермо авто з ознаки наркотичного сп'яніння

26 травня, на стаціонарному посту патрульні зупинили автомобіль Volkswagen.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

Під час спілкування поліцeйські виявили у водія ознаки наркотичного сп'яніння. Від огляду на стан сп‘яніння чоловік відмовився в присутності двох свідків.

Інспектори встановили, що водій протягом року вже двічі притягався до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані сп’яніння та судом був позбавлений права керування.

На кермувальника патрульні склали адміністративний протокол за ч.3 ст. 130 (Повторне протягом року керування авто у сп’яніння, особою яка двічі підлягала адміністративному стягненню за аналогічне правопорушення) та адміністративну постанову за ч.4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КУпАП.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 26 по 27 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.



