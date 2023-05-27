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27.05.2023  11:40   Віталій Хінєвіч

У Київському районі Харкова модернізували об'єкт газового обладнання

Газова компанія проводить активну підготовку до нового опалювального сезону.

комунальники
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ "Харківміськгаз".
 
Фахівці АТ «Харківміськгаз» модернізували шафовий газорегуляторний пункт у Київському районі міста.
 
Для стабільного газорозподілу понад 300 домоволодінням  мікрорайону фахівці замінили застаріле газове обладнання на більш сучасний та надійний ШГРП. Водночас було проведено заміну зношених підземних сталевих газопроводів низького та середнього тиску на нові поліетиленові.
 
Комплексні роботи з модернізації мереж забезпечать безаварійне газопостачання мешканцям.
 
«Фахівці АТ «Харківміськгаз» щоденно проводять не лише ремонт на аварійних або пошкоджених війною ділянках мереж, а й планові роботи з підготовки до опалювального сезону. Дякуємо за своєчасну оплату послуги з доставки природного газу!»,- йдеться у повідомленні.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у двох районах Харкова тимчасово не буде води: список адрес.
 
 

Источник:   АТ "Харківміськгаз"
 Тэги:  жкг, харків
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