27.05.2023 12:15 Віталій Хінєвіч

Магнітні бурі у червні 2023 року: названі несприятливі дні

У перший місяць літа очікується чимало магнітних бур, які можуть негативно впливати на здоров'я людини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ТСН.

Повідомляється, що у червні поточного року буде кілька магнітних бур, які відрізнятимуться один від одного за інтенсивністю:

слабкі - 1, 7, 16 та 30 червня;

середні - 10, 28 та 29 червня;

сильні – 2, 18, 19 та 20 червня.

У такі дні важливо не перенавантажувати свій організм. Слід відмовитись від алкогольних напоїв, кави. Можна додати до свого дня помірну фізичну активність.

Також слід приділяти увагу здоровому сну, надавати організму можливість відпочити.



