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27.05.2023  08:15   Віталій Хінєвіч

У двох районах Харкова тимчасово не буде води: список адрес

Водопостачання буде відсутнє у зв'язку з проведенням ремонтних робіт.


Харківводоканал
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».
 
Комунальне підприємство «Харківводоканал» повідомляє, що у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на водоводі D=800 мм на вулиці Гостинній з 09:00 27 травня до 09:00 28 травня буде тимчасово припинено водопостачання абонентів наступних вулиць:
 
Новобаварський район, багатоквартирні будинки: вул. Власенка, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 14, 18, 22, вул. Селянська,18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 30-а, 34, 34-а, 36, 76, вул. Богомольца, 1, 3, 55-а, 7, 9, 9-а, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27-а, 29, 31, 33, 37, 39, 41, вул. Москалівська, 108, 110, 112, 170, 172, 174; приватний сектор: вул. Федьдшерська, вул. Жутівська, вул. Сущенська, вул. Службова, вул. Лютівська, вул. Текстільна, вул. Москалівська, пров. Кубраківський, пров. Орача, вул. Орача, пров. Краматорський, вул. Світланівська, вул. Борова, вул. Торгова, вул. Піліпівська, вул. Арсенальна, вул. Ключова, вул. Крівомазова, пров. Радянський, пров. Єреміївський.
 
Основ’янський район, приватний сектор: вул. Біологічна, вул. Диканівська.
 
На час проведення ремонтних робіт підвезення води здійснюватиметься автоцистернами КП «Харківводоканал». Телефон для довідок: 15-33.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники продовжують усувати аварійну ситуацію на проспекті Гагаріна.
 

 


Источник:   Харківводоканал
 Тэги:  жкг, харків
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