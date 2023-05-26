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26.05.2023  15:35   Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники продовжують усувати аварійну ситуацію на проспекті Гагаріна

Бригади КП «Харківводоканал» вже замінили 90 метрів трубопровода та оперативно продовжують системну роботу з ліквідації аварійної ситуації на самопливному каналізаційному колекторі діаметром 1500 мм, передає РЕДПОСТ .


Харківводоканал
Як повідомив сьогодні, 16 травня, заступник директора з виробництва комплексу «Харківводовідведення» Ігор Вороненко, ремонтно-відновлювальні заходи проводяться цілодобово та в них щодня задіяні 50 працівників та 30 одиниць спеціалізованої техніки.
 
«Ведемо комплексні дії, із залученням не лише фахівців наших підрозділів, а й затребуваних міських служб. Реконструкція дуже трудомістка, виконуємо багато різнопланових технологічних процесів. Продовжуємо локалізацію аварійної ділянки колектора та одночасно готуємо та проводимо перекладку трубопроводу.
 
Обновляємо колектор міцною та надійною поліетиленовою трубою, з 50-ти літнім терміном експлуатації, до того ж, що не піддається корозії. З першого дня налагоджено поетапний відновлювальний комплекс робіт, що й дозволяє ефективно справлятися з поставленими завданнями, незважаючи на складність аварійної ситуації», - зазначив Ігор Вороненко.
 
За його словами, керівництво підприємства приділяє особливу увагу ремонтним роботам на даному об'єкті.
 
«Ми в повному обсязі забезпечені всіма необхідними засобами, обладнанням, спецтехнікою та затребуваними фахівцями. Робітники працюють у три зміни і прямо на місці отримують гарячі обіди», - наголосив заступник директора з виробництва.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що в одному з районів Харкові міняють кілометр труб тепломереж.
 

Источник:   Харківводоканал
 Тэги:  жкг, харків
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