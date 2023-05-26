26.05.2023 15:15 Рита Парфенова

Як безробітних харків'ян залучають до соціально корисних робіт у Армії відновлення

У Харкові діє програма «Армія відновлення», завдяки якій безробітні можуть бути задіяні на суспільно-корисних роботах.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на «Харьковские известия», такі працівики є у Харківському тролейбусному депо №3. Депо з центром зайнятості уклали своєрідну угоду, щоб ті, хто стоять на обліку в пошуках роботи могли долучитись до Армії відновлення.



Наприклад, Олександр тут працює вже 3-й місяць. Розповідає, це краще, ніж вдома сидіти без роботи.



«Раніше в цьому депо я працював контролером. Так як зараз безплатний проїзд, роботи як такої для мене не знайшлося, потрапив до центру зайнятості, а так як потрібна така робота, ну що ж , – робимо її”, – розповів Олександр.



За словами директора КП «Тролейбусне депо №3» Олега Болдарєва, за програмою Армії відновлення на підприємстві зараз працюють шість людей. Це колишні працівники депо, які працювали кондукторами.



«Вони зайняті в прибиранні, підготуванні до ремонтних робіт, зайняті і на підготовці рухомого складу до ремонту, до відновлювальних робіт. Працівниці у нас працюють вже 3-й місяць. Ми уклали договір і він у нас продовжений ще до 14 липня. Далі сподіваюсь, що ця програма буде тривати, бо роботи достатньо», – розповів Олег Болдарєв.



Кожна людина, яка залучається до суспільно корисних робіт, а це не лише комунальні підприємства, отримує мінімальну заробітну плату – 6700 гривень.



«На сьогоднішній день по Харківській області залучено вже майже 4300 осіб до суспільно корисних робіт. На заробітну плату цим людям витрачено 24 мільйони майже гривень. По місту Харкову майже 600 осіб працює і на державних підприємствах, і комунальних підприємствах, і громадських організаціях. Роботи, які виконують ці люди, це і ліквідація наслідків руйнування, які вчинені завдяки агресії. Це і волонтерська діяльність, це й допомога людям у вирішенні там якихось питань: там що треба розібрати завали, щось треба зробити, там помити, почистити, прибрати територію. Ось такі різні види діяльності. У нас передбачено по Харківській області ще майже 20 мільйонів, які існують для організацію таких робіт. Кошторисом передбачені. Якщо буде ще потреба, то будемо просити в державному центрі зайнятості», – повідомив директор Харківського обласного центру зайнятості Володимир Міненко.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові організували волонтерський простір «RepairHub» для допомоги тим, кому необхідні інструменти та матеріали для ремонту або відбудови приміщень.

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