У Харкові можна безкоштовно взяти в оренду інструменти для відновлення пошкоджених будівель

У місті організували волонтерський простір «RepairHub» для допомоги тим, кому необхідні інструменти та матеріали для ремонту або відбудови приміщень.
Комментариев: 0
Озирніться навколо: чужі інтриги або таємні ходи, про які ви не підозрювали, сьогодні можуть стати для вас очевидними, а попереджений – значить озброєний.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Вранішній дрібний дощ повинен закінчитися до середини дня, проте ввечері він розпочнеться знову та піде сильніше.
Із 2018 року 23 травня відзначається День морської піхоти України.
влажность:
давление:
ветер: