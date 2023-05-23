23.05.2023 20:45 Віталій Хінєвіч

У Харкові можна безкоштовно взяти в оренду інструменти для відновлення пошкоджених будівель

У місті організували волонтерський простір «RepairHub» для допомоги тим, кому необхідні інструменти та матеріали для ремонту або відбудови приміщень.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Як зазначили в КУ «Офіс реформ Харкова», звернутися туди по допомогу можуть громади або організації, котрі мають об'єкти для реконструкції пошкоджених приміщень та основний матеріал для цього. Терміни оренди інструментів залежать від обсягу робіт.

«RepairHub» знаходиться за адресою: вул. Плеханівська, 126 та працює щодня, з 10:00 до 18:00. За додатковою інформацією можна звертатися за тел.: +380 (066) 244-59-40, +380 (066) 091-64-35.

Ініціатива реалізується КУ «Офіс реформ Харкова» та громадською організацією «Я врятований» за підтримки швейцарської організації «Helvetas».



