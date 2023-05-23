23.05.2023 20:00 Віталій Хінєвіч
На трьох дорогах Харківської області закінчено роботи з ямкового ремонту
Проведені роботи з ліквідації аварійної ямковості гарячою асфальтобетонною сумішшю.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
Повідомляється, що роботи закінчено 3 дорогах державного значення у Харківській області, а саме:
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М-03 Київ – Харків – Довжанський (від м. Харкова до кордону з Полтавською областю та частина об'їзної дороги навколо м. Харкова від смт. Песочін до смт. Високий);
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М-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта (від проспекту Гагаріна до с.Вільхуватка Нововодолазької об’єднаної територіальної громади);
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М-29 Харків – Красноград – Перещепине – Дніпро (від примикання з дорогою М-03 біля с.Новий Коротич до кордону з Дніпропетровською областю).
Роботи з ліквідації аварійної ямковості гарячою асфальтобетонною сумішшю продовжуються на 5 дорогах державного значення. До робіт було підключено 12 бригад.
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