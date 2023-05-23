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23.05.2023  20:00   Віталій Хінєвіч

На трьох дорогах Харківської області закінчено роботи з ямкового ремонту

Проведені роботи з ліквідації аварійної ямковості гарячою асфальтобетонною сумішшю.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
 
Повідомляється, що роботи закінчено 3 дорогах державного значення у Харківській області, а саме:  
 
  • М-03 Київ – Харків – Довжанський (від м. Харкова до кордону з Полтавською областю та частина об'їзної дороги навколо м. Харкова від смт. Песочін до смт. Високий);
  • М-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта (від проспекту Гагаріна до  с.Вільхуватка Нововодолазької об’єднаної територіальної громади);
  • М-29 Харків – Красноград – Перещепине – Дніпро (від примикання з дорогою М-03 біля с.Новий Коротич до кордону з Дніпропетровською областю). 
Роботи з ліквідації аварійної ямковості гарячою асфальтобетонною сумішшю продовжуються на 5 дорогах державного значення. До робіт було підключено 12 бригад.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що енергетики відновили світло у трьох селах Золочівської громади.
 

Источник:   Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області
 Тэги:  харків, дороги
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