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23.05.2023  21:20   Віталій Хінєвіч

Укрзалізниця запроваджує новий графік руху поїздів на літній сезон-2023

Новий графік руху поїздів діятиме з 10 червня.

поїзд
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю.
 
Повідомляється, що в новому графіку залізничники передбачили 2 нових рейси:
  • поїзд №40/39 Запоріжжя — Солотвино, який зупинятиметься в 7 областях України і сполучить Запоріжжя та Дніпро з курортами Львівщини та Закарпаття — від Славсько до Берегово;
  • поїзд №148/147 Київ — Одеса, який курсуватиме через Черкаси, що дозволить мешканцям Черкащини зручно планувати відпочинок у моря.
 
Ще 2 поїзди Укрзалізниці з нового графіка змінять свій маршрут прямування задля нових цікавих сполучень:  
  • №13/14 Київ — Солотвино в новому графіку курсуватиме через Вінницю та Хмельницький (замість станцій Шепетівка та Здолбунів-Півд.), що дасть мешканцям Поділля та Тернопільщини зручне сполучення з рекреаційними зонами Закарпаття;  
  • №234/233 Київ — Покровськ — Львів курсуватиме через Павлоград, даючи його мешканцям довгоочікуване сполучення з Києвом та Вінницею, Хмельницьким, Тернополем і Львовом.
 
Крім цього, у новому графіку чотирьом поїздам Укрзалізниці подовжено маршрут прямування:
  • №43/44 "Стефанія Експрес" Івано-Франківськ — Київ — Івано-Франківськ тепер під фірмову музику прямуватиме до Черкас, даючи мешканцям Черкащини нове зручне сполучення з Прикарпаттям;
  • №105/106 Одеса — Київ — Одеса опціонально прямуватиме до та зі станції Суми, що дозволить сумчанам діставатись приморського міста прямим рейсом зі зручним часом прибуття до Одеси;
  • №63/64 Харків — Київ — Харків опціонально з нового графіка зможе курсувати до та зі Львова;
  • №53/54 Одеса — Дніпро — Одеса опціонально з нового графіка зможе курсувати до та із Запоріжжя.
 
Також зменшується час на шляху прямування для понад 35 поїздів, зокрема, №3/4 Запоріжжя — Ужгород, №15/16 Харків — Ясіня, №17/18 Харків — Ужгород, №29/30 Київ — Ужгород,  №749/750 Київ — Чоп, Ужгород, №779/780 Київ — Суми, №790/789-792/791 Київ — Кропивницький/Кременчук та іншим.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що в Укрзалізниці розглядають можливість запровадження жіночих купе.
 

Источник:   Укрзалізниця
 Тэги:  харків, укрзалізниця
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