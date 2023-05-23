23.05.2023 21:45 Віталій Хінєвіч

Легкий рецепт класичного гамбургера

Соковиті гамбургери можна приготувати як вдома, так і на природі, скориставшись грилем, передає РЕДПОСТ .

Для приготування страви знадобляться такі інгредієнти:

600 г яловичого фаршу;

дрібна сіль;

свіжий чорний перець;

4 скибочки сиру (за бажанням);

4 булочки для гамбургерів, підсмажені за бажанням;

майонез;

гірчиця;

нарізані солоні огірки;

нарізана цибуля;

листя салату;

помідори для подачі (за бажанням).

Крок 1

Розділіть м'ясний фарш на 4 рівні частини і вільно сформуйте котлети. Зробіть пальцями кругле заглиблення шириною 4 см в центрі кожної котлети. Злегка приправте обидві сторони сіллю та перцем.

Крок 2

Розігрійте сроворідку до середньо-високої температури та покладіть котлети плоскою стороною вниз і готуйте, доки вони не підрум'яняться, близько 3 хвилин. Переверніть котлети, накрийте кришкою і готуйте, поки вони не підрум'яняться, ще 4 хвилини для середньої готовності. Ніколи не натискайте на котлети, поки вони готуються.

Крок 3

Перекладіть котлети на тарілку, додайте скибочку сиру в кожну, якщо використовуєте, накрийте нещільно фольгою і дайте постояти 3-5 хвилин.

Крок 4

Покладіть булочки для гамбургерів зрізом вниз на 1 хвилину. Розкладіть булочки по тарілках і змастіть гірчицею та/або майонезом, якщо використовуєте. Додайте солоні огірки, якщо використовуєте на дно булочки, зверху викладете гамбургер, цибулю, листя салату і помідори, якщо використовуєте, і подавайте.



