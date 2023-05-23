23.05.2023 21:45 Віталій Хінєвіч
Легкий рецепт класичного гамбургера
Соковиті гамбургери можна приготувати як вдома, так і на природі, скориставшись грилем, передає РЕДПОСТ .
Для приготування страви знадобляться такі інгредієнти:
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600 г яловичого фаршу;
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дрібна сіль;
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свіжий чорний перець;
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4 скибочки сиру (за бажанням);
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4 булочки для гамбургерів, підсмажені за бажанням;
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майонез;
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гірчиця;
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нарізані солоні огірки;
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нарізана цибуля;
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листя салату;
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помідори для подачі (за бажанням).
Крок 1
Розділіть м'ясний фарш на 4 рівні частини і вільно сформуйте котлети. Зробіть пальцями кругле заглиблення шириною 4 см в центрі кожної котлети. Злегка приправте обидві сторони сіллю та перцем.
Крок 2
Розігрійте сроворідку до середньо-високої температури та покладіть котлети плоскою стороною вниз і готуйте, доки вони не підрум'яняться, близько 3 хвилин. Переверніть котлети, накрийте кришкою і готуйте, поки вони не підрум'яняться, ще 4 хвилини для середньої готовності. Ніколи не натискайте на котлети, поки вони готуються.
Крок 3
Перекладіть котлети на тарілку, додайте скибочку сиру в кожну, якщо використовуєте, накрийте нещільно фольгою і дайте постояти 3-5 хвилин.
Крок 4
Покладіть булочки для гамбургерів зрізом вниз на 1 хвилину. Розкладіть булочки по тарілках і змастіть гірчицею та/або майонезом, якщо використовуєте. Додайте солоні огірки, якщо використовуєте на дно булочки, зверху викладете гамбургер, цибулю, листя салату і помідори, якщо використовуєте, і подавайте.
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