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23.05.2023  21:45   Віталій Хінєвіч

Легкий рецепт класичного гамбургера

Соковиті гамбургери можна приготувати як вдома, так і на природі, скориставшись грилем, передає РЕДПОСТ .

 
Для приготування страви знадобляться такі інгредієнти:
 
  • 600 г яловичого фаршу;
  • дрібна сіль;
  • свіжий чорний перець;
  • 4 скибочки сиру (за бажанням);
  • 4 булочки для гамбургерів, підсмажені за бажанням;
  • майонез;
  • гірчиця;
  • нарізані солоні огірки;
  • нарізана цибуля;
  • листя салату;
  • помідори для подачі (за бажанням).
 

Крок 1

Розділіть м'ясний фарш на 4 рівні частини і вільно сформуйте котлети. Зробіть пальцями кругле заглиблення шириною 4 см в центрі кожної котлети. Злегка приправте обидві сторони сіллю та перцем.

Крок 2

Розігрійте сроворідку  до середньо-високої температури та покладіть котлети плоскою стороною вниз і готуйте, доки вони не підрум'яняться, близько 3 хвилин. Переверніть котлети, накрийте кришкою і готуйте, поки вони не підрум'яняться, ще 4 хвилини для середньої готовності. Ніколи не натискайте на котлети, поки вони готуються.

Крок 3

Перекладіть котлети на тарілку, додайте скибочку сиру в кожну, якщо використовуєте, накрийте нещільно фольгою і дайте постояти 3-5 хвилин.

Крок 4

Покладіть булочки для гамбургерів зрізом вниз на 1 хвилину. Розкладіть булочки по тарілках і змастіть гірчицею та/або майонезом, якщо використовуєте. Додайте солоні огірки, якщо використовуєте на дно булочки, зверху викладете гамбургер, цибулю, листя салату і помідори, якщо використовуєте, і подавайте.
 
 

Тэги:  кулінарія, рецепт
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