Прогноз погоди у Харкові на 24 травня

Незважаючи на ясний ранок, вдень та ввечері у Харкові погода буде похмурою. Дощ, який розпочнеться у другій половині дня, до вечора зміниться на дощ із грозою.
У середу, 24 травня, на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1. Магнітна буря такої сили може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин. Також магнітна буря може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей, тому в цей день їм потрібно бути обережними.
Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці сталися чотири спалахи класу С і один спалах класу М1,95.
Якщо туман з'являвся вечором і розходився до сходу сонця, то чекали негоди.
Цей день вважався показником погоди для всього літа. Якщо мокро, то і все літо буде мокрим, і навпаки.
Якщо багряний схід сонця, а вдень дощ – літо мокре і грозове буде.
День ідеальний для організації будь-чого – від ділових переговорів до пікніка на природі. Все, що пов'язане зі спілкуванням, здатне принести найбільшу віддачу.
Незважаючи на ясний ранок, вдень та ввечері у Харкові погода буде похмурою. Дощ, який розпочнеться у другій половині дня, до вечора зміниться на дощ із грозою.
Щорічно 24 травня відзначається День слов'янської писемності та культури.
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