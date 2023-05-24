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24.05.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 24 травня

Незважаючи на ясний ранок, вдень та ввечері у Харкові погода буде похмурою. Дощ, який розпочнеться у другій половині дня, до вечора зміниться на дощ із грозою.

дощ, парасолька
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
Вранці невелика хмарність, ймовірність опадів 15%. Температура повітря +14°...+20°C (відчувається як +15°C). Вітер східний, 2 м/с. Вологість повітря 938%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.
 
Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 77%. Температура повітря +22°...+22°C (відчувається як +23°C). Вітер східний, 4 м/с. Вологість повітря 76%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.
 
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 84%. Температура повітря +20°...+17°C (відчувається як +21°C). Вітер  південно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 77%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.

Магнітні бурі

У середу, 24 травня, на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1. Магнітна буря такої сили може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин. Також магнітна буря може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей, тому в цей день їм потрібно бути обережними.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці сталися чотири спалахи класу С і один спалах класу М1,95.

 

Народні прикмети

Якщо туман з'являвся вечором і розходився до сходу сонця, то чекали негоди.
Цей день вважався показником погоди для всього літа. Якщо мокро, то і все літо буде мокрим, і навпаки.
Якщо багряний схід сонця, а вдень дощ – літо мокре і грозове буде.


 


Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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