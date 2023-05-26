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26.05.2023  14:47   Рита Парфенова

Як виглядає Ізюм після масованої атаки дронами Shahed (фото)

Прокурори та слідчі поліції зафіксували численні руйнування у місті Ізюм після масованой атаки дронами.

26 травня близько 02:45 російські військові здійснили масштабну атаку безпілотниками по м. Ізюм Харківської області.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на облпрокуратуру, 26 травня близько 02:45 російські військові здійснили масштабну атаку безпілотниками по м. Ізюм. За попередніми даними, це були 12 іранських БПЛА «Shahed», замасковані під виглядом російських «Герань» та «Герань-2».

Внаслідок ворожих ударів по місту пошкоджено будівлю ліцею, комерційні підприємства, повністю зруйновано школу.

26 травня близько 02:45 російські військові здійснили масштабну атаку безпілотниками по м. Ізюм Харківської області. 26 травня близько 02:45 російські військові здійснили масштабну атаку безпілотниками по м. Ізюм Харківської області.

Також зазнали пошкоджень житлові будинки мирних мешканців та приватні автомобілі.

Прокурори спільно зі слідчими Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області зафіксували наслідки чергового факту російського терору.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше РЕДПОСТ писав, що проти ночі на 26 травня військові рф завдали ударів за допомогою БПЛА "Шахед" по містам Мерефа та Ізюм у Харківській області.

26 травня близько 02:45 російські військові здійснили масштабну атаку безпілотниками по м. Ізюм Харківської області.

26 травня близько 02:45 російські військові здійснили масштабну атаку безпілотниками по м. Ізюм Харківської області.


Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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