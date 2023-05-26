26.05.2023 14:47 Рита Парфенова

Як виглядає Ізюм після масованої атаки дронами Shahed (фото)

Прокурори та слідчі поліції зафіксували численні руйнування у місті Ізюм після масованой атаки дронами.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на облпрокуратуру, 26 травня близько 02:45 російські військові здійснили масштабну атаку безпілотниками по м. Ізюм. За попередніми даними, це були 12 іранських БПЛА «Shahed», замасковані під виглядом російських «Герань» та «Герань-2».



Внаслідок ворожих ударів по місту пошкоджено будівлю ліцею, комерційні підприємства, повністю зруйновано школу.





Також зазнали пошкоджень житлові будинки мирних мешканців та приватні автомобілі.



Прокурори спільно зі слідчими Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області зафіксували наслідки чергового факту російського терору.



За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше РЕДПОСТ писав, що проти ночі на 26 травня військові рф завдали ударів за допомогою БПЛА "Шахед" по містам Мерефа та Ізюм у Харківській області.



