Як виглядає Ізюм після масованої атаки дронами Shahed (фото)

Прокурори та слідчі поліції зафіксували численні руйнування у місті Ізюм після масованой атаки дронами.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на облпрокуратуру, 26 травня близько 02:45 російські військові здійснили масштабну атаку безпілотниками по м. Ізюм. За попередніми даними, це були 12 іранських БПЛА «Shahed», замасковані під виглядом російських «Герань» та «Герань-2».
Внаслідок ворожих ударів по місту пошкоджено будівлю ліцею, комерційні підприємства, повністю зруйновано школу.
Також зазнали пошкоджень житлові будинки мирних мешканців та приватні автомобілі.
Прокурори спільно зі слідчими Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області зафіксували наслідки чергового факту російського терору.
За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Раніше РЕДПОСТ писав, що проти ночі на 26 травня військові рф завдали ударів за допомогою БПЛА "Шахед" по містам Мерефа та Ізюм у Харківській області.
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Хороший день, щоб швидко і хоча б загалом закінчити все почате, до чого ви йшли останнім часом. Навряд чи все, за що ви сьогодні візьметеся, буде зроблено на п'ять із плюсом, але на тверду «четвірку» – цілком.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Удень піде дощ, який до вечора повинен послабшати.
У народному календарі 26 травня зветься Лукер'ї-Комарниці.
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