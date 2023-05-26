Харків'янин збирав дані про військових для ФСБ: що чекає на зрадника

У Харкові судитимуть чоловіка, який збирав дані про українських захисників та співробітників СБУ для російської спецслужби.
Обвинувачений стежив у Харкові за українськими захисниками: намагався встановити місця їх дислокації та проживання, а також маршрути пересування. Він збирав інформацію про командирів спецпідрозділів ЗСУ, співробітників Служби безпеки України та військових льотчиків.
Крім того, агент передавав російським кураторам інформацію про об’єкти критичної оборонної промисловості у Харкові для подальших ракетних ударів.
Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).
Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Комінтернівському районному суді м. Харкова.
Раніше РЕДПОСТ писав, що Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного російського агента, який передавав окупантам локації Сил оборони у Харківській області.
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Хороший день, щоб швидко і хоча б загалом закінчити все почате, до чого ви йшли останнім часом. Навряд чи все, за що ви сьогодні візьметеся, буде зроблено на п'ять із плюсом, але на тверду «четвірку» – цілком.
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