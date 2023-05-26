26.05.2023 14:34 Рита Парфенова

Харків'янин збирав дані про військових для ФСБ: що чекає на зрадника

У Харкові судитимуть чоловіка, який збирав дані про українських захисників та співробітників СБУ для російської спецслужби.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на облпрокуратуру, наприкінці минулого року 59-річний харків’янин налагодив контакт через «Telegram» з представником російської спецслужби, від якого отримував завдання для проведення підривної діяльності проти України.



Обвинувачений стежив у Харкові за українськими захисниками: намагався встановити місця їх дислокації та проживання, а також маршрути пересування. Він збирав інформацію про командирів спецпідрозділів ЗСУ, співробітників Служби безпеки України та військових льотчиків.



Крім того, агент передавав російським кураторам інформацію про об’єкти критичної оборонної промисловості у Харкові для подальших ракетних ударів.



Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).



Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Комінтернівському районному суді м. Харкова.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного російського агента, який передавав окупантам локації Сил оборони у Харківській області.



