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26.05.2023  14:34   Рита Парфенова

Харків'янин збирав дані про військових для ФСБ: що чекає на зрадника

У Харкові судитимуть чоловіка, який збирав дані про українських захисників та співробітників СБУ для російської спецслужби.

Судитимуть харків’янина, який збирав дані про українських захисників та співробітників СБУ для російської спецслужби.
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на облпрокуратуру, наприкінці минулого року 59-річний харків’янин налагодив контакт через «Telegram» з представником російської спецслужби, від якого отримував завдання для проведення підривної діяльності проти України.


Обвинувачений стежив у Харкові за українськими захисниками: намагався встановити місця їх дислокації та проживання, а також маршрути пересування. Він збирав інформацію про командирів спецпідрозділів ЗСУ, співробітників Служби безпеки України та військових льотчиків.  

Крім того, агент передавав російським кураторам інформацію про об’єкти критичної оборонної промисловості у Харкові для подальших ракетних ударів.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Комінтернівському районному суді м. Харкова. 

Раніше РЕДПОСТ писав, що Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного російського агента, який передавав окупантам локації Сил оборони у Харківській області.


Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  зрада, прократура, харків
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