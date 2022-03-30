Приезжая из другой области обокрала АТБ в Харькове

Женщина пыталась вынести продукты на полторы тысячи гривен.
О краже сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.
26 марта этого года 28-летняя уроженка Запорожской области, находясь в торговом зале магазина продуктов «АТБ-Маркет», расположенном на привокзальной площади города, пыталась похитить продукты питания общей стоимостью почти 1500 грн.
Взяв товар, женщина не рассчиталась и пыталась скрыться из магазина, однако была задержана охранниками маркета.
В этот же день правоохранительными органами воровка была задержана в порядке ст. 208 УПК Украины.
При процессуальном руководстве Новобаварской окружной прокуратуры г. Харькова женщину поставлено в известность о подозрении по факту законченного покушения на совершение кражи в условиях военного положения (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185 УК Украины).
Комментариев: 0
Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
влажность:
давление:
ветер: