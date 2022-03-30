    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Приезжая из другой области обокрала АТБ в Харькове
30.03.2022  09:50   Рита Парфенова

Приезжая из другой области обокрала АТБ в Харькове

Женщина пыталась вынести продукты на полторы тысячи гривен.

Криминал Харьков: приезжая из другой области обокрала АТБ

О краже сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.

26 марта этого года 28-летняя уроженка Запорожской области, находясь в торговом зале магазина продуктов «АТБ-Маркет», расположенном на привокзальной площади города, пыталась похитить продукты питания общей стоимостью почти 1500 грн.

Взяв товар, женщина не рассчиталась и пыталась скрыться из магазина, однако была задержана охранниками маркета.

В этот же день правоохранительными органами воровка была задержана в порядке ст. 208 УПК Украины.

При процессуальном руководстве Новобаварской окружной прокуратуры г. Харькова женщину поставлено в известность о подозрении по факту законченного покушения на совершение кражи в условиях военного положения (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185 УК Украины).

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прократура, суд, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.03 Криминал и происшествия Суд поставил точку в деле женщины, выбросившей новорожденного ребенка в привокзальный туалет 06.03 Власть «Лесоруб» напилил деревьев на 60 тысяч гривен: прокуратура передала в суд дело
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 