30.03.2022 09:50 Рита Парфенова

Приезжая из другой области обокрала АТБ в Харькове

Женщина пыталась вынести продукты на полторы тысячи гривен.

О краже сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.



26 марта этого года 28-летняя уроженка Запорожской области, находясь в торговом зале магазина продуктов «АТБ-Маркет», расположенном на привокзальной площади города, пыталась похитить продукты питания общей стоимостью почти 1500 грн.



Взяв товар, женщина не рассчиталась и пыталась скрыться из магазина, однако была задержана охранниками маркета.



В этот же день правоохранительными органами воровка была задержана в порядке ст. 208 УПК Украины.

При процессуальном руководстве Новобаварской окружной прокуратуры г. Харькова женщину поставлено в известность о подозрении по факту законченного покушения на совершение кражи в условиях военного положения (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185 УК Украины).