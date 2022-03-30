В Харькове стали вывозить больше мусора

Санитарные нормы в Харькове поддерживает КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» – ежедневно на улицы выезжает примерно 107 единиц разнообразной техники.
Об этом сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, передает РЕДПОСТ.
Ежедневно с придомовых территорий многоквартирных домов вывозится около 6 тыс. куб. м твердых бытовых отходов, а с территории частного сектора – около 1,2 тыс. куб. м, где работает 13 мусоровозов.
Также на маршруты выходит техника для вывоза крупногабаритных отходов, в частности, самосвалы, погрузчики и грейферы. Так, 24 единицы спецтехники ежедневно вывозят около 870 куб. м мусора из бункеров, а также 17 единиц – около 360 куб.м с земли грузовыми звеньями.
В департаменте отметили, что объемы вывоза различных видов отходов ежедневно увеличиваются. Несмотря на опасность обстрелов, работники КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» продолжают соблюдать лозунг «Харьков - чистый город!».
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