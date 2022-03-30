30.03.2022 08:42 Рита Парфенова

Харьков на утро 30 марта. Оперативная обстановка от ГСЧС

За сутки с 29 по 30 марта спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 68 оперативных выездов.



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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 8:00 29 марта.

Подразделения ГСЧС в течение суток совершили 14 выездов на тушение пожаров, вызванных обстрелами жилых многоэтажек, частных, складских и других зданий, которые возникали в жилых массивах Киевского, Шевченковского и Московского района города Харькова.

Так, вчера утром, враг нанес значительные обстрелы по одному из жилых массивов Киевского района города Харькова. В результате этого в разных местах произошли масштабные пожары. Горели: квартиры жилой многоэтажки, частный сектор, складское здание, хозяйственная постройка, объекты торговли, станция технического обслуживания и несколько автомобилей. В 15:30 все эти пожары были полностью ликвидированы. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Около 19:00 подразделения ГСЧС выезжали на тушение пожаров, вызванных вражескими обстрелами, в жилом массиве Шевченковского района города Харькова. Горели квартиры в двух 5-этажках, а также жилой дом и гараж в дачном кооперативе. Из одной из квартир была спасена пожилая женщина. В 21:30 все эти пожары были полностью ликвидированы.

И около 22:30 снова обстрел Салтовки. В результате чего горело около десятка квартир в жилых многоэтажках, а также гаражи и автомобили в одном из гаражных кооперативов. Около 01:00 30 марта все пожары были ликвидированы. Жертв и пострадавших в результате пожаров нет.

Информация о погибших и пострадавших в результате обстрелов уточняется.

Также спасаиели 34 раза выезжали на тушение пожаров в экосистемах, 7 раз для помощи населению и ликвидации последствий ДТП, а также ликвидировано 13 возгораний в частном секторе. по другим причинам, не связанным обстрелами.

К примеру, в 19:23 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на открытой территории вблизи ул. Морозова г. Люботин. Горели кустарники, сухая трава и лесополоса. Площадь пожара составила более 10 гектаров. К ликвидации пожара были привлечены 4 единицы пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава ГСЧС. В 20:45 пожар был ликвидирован. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Спасатели предотвратили распространение пламени на частный сектор.

Пиротехнические подразделения ГСЧС также продолжали работать, обезвреживая артиллерийские боеприпасы и остатки ракет. Было осуществлено 37 привлечений и обезврежено 28 взрывоопасных предметов.