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29.03.2022  20:58   Дмитрий Колоней

Избил и зарезал мужчину: под Харьковом задержан убийца

С начала вторжения российских войск в Харьковской области полиция задержала 107 злоумышленников.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицию, в Чугуевском районе Харьковщины 31-летний злоумышленник в ходе конфликта убил человека. Он сначала избил 53-летнего мужчину, а затем, перетащив его в погреб, кухонным ножом несколько раз ударил его. От полученных ранений потерпевший скончался.
 
Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщили о подозрении в совершении убийстав. Ему светит до 15 лет за решеткой.
 
Если вы стали свидетелем или жертвой преступления, немедленно звоните по телефону 102.
Также можно сообщить о преступлении с помощью чат-бота в мессенджере телеграмм @Kharkiv102_bot «Служба 102 полиции Харьковской области».
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове на горячем были пойманы дав обокравших квартиру вора. 
 
 
 
 
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