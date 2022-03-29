29.03.2022 20:58 Дмитрий Колоней
Избил и зарезал мужчину: под Харьковом задержан убийца
С начала вторжения российских войск в Харьковской области полиция задержала 107 злоумышленников.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь
на Полицию, в Чугуевском районе Харьковщины 31-летний злоумышленник в ходе конфликта убил человека. Он сначала избил 53-летнего мужчину, а затем, перетащив его в погреб, кухонным ножом несколько раз ударил его. От полученных ранений потерпевший скончался.
Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщили о подозрении в совершении убийстав. Ему светит до 15 лет за решеткой.
Если вы стали свидетелем или жертвой преступления, немедленно звоните по телефону 102.
Также можно сообщить о преступлении с помощью чат-бота в мессенджере телеграмм @Kharkiv102_bot «Служба 102 полиции Харьковской области».
Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове на горячем были пойманы
дав обокравших квартиру вора.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0