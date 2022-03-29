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29.03.2022  20:21   Дмитрий Колоней

В десятках тысяч квартир Харькова появился газ

Специалисты АО «Харьковгоргаз» провели ремонтно-восстановительные работы на подземном газопроводе среднего давления диаметром 720 мм, который был поврежден в результате прямого попадания вражеским снарядом.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ХОГА, в Харькове возобновили газоснабжение более чем 31 тысячи квартир. Газ появился и в 700 домах частного сектора.
 
По информации Департаменте жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса ХОВА.
 
“Несмотря на сложность и непредсказуемую ситуацию в районе, где постоянно звучали взрывы, специалисты "Харьковгоргаза" смогли устранить последствия разрушения в кратчайшие сроки. Ремонт производился поэтапно с применением спецтехники. Газовики заменили не менее 4 метров разорванного газопровода, провели земельные и газосварочные работы”, - сообщили в Департаменте.
 
Жителям частного сектора, которые эвакуировались, будет подключено газоснабжение в индивидуальном порядке.
 
Тэги:  газ, коммунальщики, харьков
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