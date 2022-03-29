29.03.2022 19:19 Дмитрий Колоней

Тащили телевизор и еду: в Харькове на горячем поймали двух воров (фото)

Мародеры пойманы в Харькове стражем порядка.

Как сообщает РЕДПОСТ ссылаясь на Полицию, история произошла на Познанской улице в Московском районе. 43-летний мужчина и 42-летняя женщина 28 марта 2022 года забрались в квартиру харьковчанина и украли телевизор и продукты питания. Но далеко им уйти не удалось, так как у дома их сразу задержал сотрудник полиции.

Следователи Харьковского РУП №2 задержали криминальную парочку в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Под процессуальным руководством Салтовской окружной прокуратуры Харькова правоохранители сообщили им о подозрении в воровстве. Злоумышленникам грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Полиция обращается к жителям Харькова и области с просьбой немедленно сообщать все противоправные действия в полицию через чат-бот @Kharkiv102_bot.