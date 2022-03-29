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29.03.2022  19:19   Дмитрий Колоней

Тащили телевизор и еду: в Харькове на горячем поймали двух воров (фото)

Мародеры пойманы в Харькове стражем порядка.

Криминал Харьков: Воров, стащивших телевизор и массу продуктов поймал полицейский на Салтове
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицию, история произошла на Познанской улице в Московском районе. 43-летний мужчина и 42-летняя женщина 28 марта 2022 года забрались в квартиру харьковчанина и украли телевизор и продукты питания. Но далеко им уйти не удалось, так как у дома их сразу задержал сотрудник полиции.
 
Криминал Харьков: Воров, стащивших телевизор и массу продуктов поймал полицейский на Салтове
 
Следователи Харьковского РУП №2 задержали криминальную парочку в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
 
Криминал Харьков: Воров, стащивших телевизор и массу продуктов поймал полицейский на Салтове
 
Криминал Харьков: Воров, стащивших телевизор и массу продуктов поймал полицейский на Салтове
 
Под процессуальным руководством Салтовской окружной прокуратуры Харькова правоохранители сообщили им о подозрении в воровстве. Злоумышленникам грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.
Полиция обращается к жителям Харькова и области с просьбой немедленно сообщать все противоправные действия в полицию через чат-бот @Kharkiv102_bot.
 
Тэги:  воровство, кража, харьков
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