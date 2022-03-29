29.03.2022 18:25

Бесплатное жилье можно найти с помощью сервиса поиска Dopomagai.org

Волонтеры ІТ-сообщества Украины создали сервис по поиску бесплатного жилья в безопасных городах Украины и за рубежом.



Бесплатное жилье можно найти с помощью сервиса поиска Dopomagai.org



Как сообщает РЕДПОСТ, сервис работает при поддержке Министерства развития громад и территорий вместе с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Этот сервис помогает людям, готовым предоставить бесплатное жилье и приют временным переселенцам из регионов, пораженных войной, добавить свое объявление и указать все детали по поселению. Уже прямо сейчас на сайте можно найти более 3000 активных койко-мест бесплатного жилья.

Владельцы жилья и переселенцы могут добавлять и соответственно искать объявления по предоставлению бесплатного жилья по ссылке или по номеру горячей линии 0(800)332238 (бесплатно по Украине), где уже работает более 70 волонтеров-операторов, которые круглосуточно принимают сотни звонков ежедневно.

Горячая линия является сверхважной функцией, потому что многие хости и беженцы являются пожилыми людьми, которые не имеют смартфонов, чтобы добавить или найти объявления о бесплатном жилье. Также в пути или поезде беженцы могут не иметь доступа к Интернету и возможности искать жилье. Так что обратиться к волонтерам на горячую линию - единственный способ найти жилье.

Сервис shelter.dopomagai.org также заботится об актуальности и безопасности имеющихся объявлений. Для этого операторы колл-центра регулярно обзванивают всю базу объявлений, чтобы проверить их актуальное состояние и удалить, где больше свободных мест не осталось. С другой стороны, поставщики жилья получают смс-напоминание с просьбой актуализировать объявления и удалить при необходимости самостоятельно через сайт или позвонив на горячую линию.

Также есть возможность оставить отзыв или жалобу на хоста или гостя, операторы колцентра проверяют вручную. Это позволяет избежать неприятных ситуаций и заблокировать мошенников.

Напомним ранее мы писали о том, что правительством Украины запущена социальная инициатива “Прихисток”, которая поможет финансово украинцам , которые поделятся своим жильем и уютом с внутренне перемещенными согражданами.