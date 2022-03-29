29.03.2022 18:12 Дмитрий Колоней

Переговоры с РФ: Украина официально представила свои предложения по системе безопасности

Об этом по результатам переговоров сообщил глава украинской делегации, глава фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ХОГА, украинская делегация вышла с официальным предложением о новой системе гарантий безопасности.

"Мы настаиваем, чтобы это был международный договор, который будут подписывать все страны – гаранты безопасности, который будет ратифицирован, чтобы не повторять ошибку, которая когда-то была в Будапештском меморандуме. Мы хотим, чтобы это был рабочий международный механизм конкретных гарантий безопасности для Украины», – подчеркнул он.

Давид Арахамия отметил, что представители украинской делегации не подписывали никакие документы – только озвучивают предложения Украины.

По его словам, в будущем договоре должна содержаться норма, согласно которой в течение трех дней после начала войны, агрессии, военной операции, любой замаскированной, гибридной войны против Украины страны-гаранты проводят консультации, после чего они юридически обязаны предоставить нашей стране военную помощь, в том числе посредством вооружения и закрытия неба.

Среди гарантов рассматриваются постоянные члены Совета Безопасности ООН: США, Великобритания, Франция, КНР, а также Российская Федерация, но об этом надо говорить отдельно. Также Украина хочет видеть среди гарантов Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу, Израиль. Кроме того, предложено предусмотреть свободное присоединение к договору других гарантов.

Как отметил Давид Арахамия, этот механизм даже более четкий, чем в 5 статье Североатлантического договора 1949 года о создании НАТО, где нет ограничений по срокам консультаций.

Что касается временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и АР Крым, то поскольку их статус не урегулирован, международные гарантии безопасности на этих территориях временно не будут работать.

Также Украина предлагает предусмотреть в будущем договоре, что все страны-гаранты не только не отрицают вступления Украинского государства в Европейский Союз, а должны помогать в этом процессе.

Член украинской делегации Александр Чалый, возглавляющий юридическую группу переговорщиков, добавил, что ключевое требование, которое выдвигает украинская сторона к будущему договору – это четкие, юридически обязывающие гарантии безопасности Украины, которые по своему содержанию и форме должны быть аналогичны статье 5 договора НАТО.

«Если нам удастся закрепить эти ключевые положения, которые для украинской стороны являются принципиальным требованием, Украина будет в позиции фактически зафиксировать сегодняшний статус внеблокового и безъядерного государства постоянного нейтралитета. Что исторически уже зафиксировано в нашей Декларации о государственном суверенитете, принятом 16 июля 1990 года», – отметил он.

Соответственно Украина возьмет на себя обязательство не размещать на своей территории иностранные военные базы, иностранные военные контингенты, не вступать в военно-политические союзы, а проведение военных учений на территории Украины будет возможно с согласия стран-гарантов.

«Но принципиально важно – ничто в будущем договоре не будет отрицать право Украины на вступление в Европейский Союз. И, во-вторых, страны-гаранты берут на себя обязательство содействовать этому процессу», – отметил Александр Чалый.

Он подчеркнул, что переговоры с РФ будут продолжаться в ближайшие две недели. Параллельно Украина уже начала консультации со всеми странами-гарантами, и скоро будет возможность пригласить эти страны к участию в многосторонних переговорах.

«До этого времени должно состояться согласование наиболее принципиальных разногласий на самом высоком политическом уровне. Тогда будет готовиться многосторонняя конференция, в которой примут участие высшие должностные лица стран-гарантов и будет подписан этот многосторонний договор», – сказал Александр Чалый.

Со своей стороны советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что все предложения делегации Украины будут согласовываться с украинским обществом. По его словам, имплементация решений по гарантиям безопасности будет проходить через всеукраинский референдум, а после этого – ратификация этого документа украинским парламентом и парламентами стран-гарантов.

«Это ключевое. То есть, мы должны получить поддержку общества для того, чтобы этот договор был консолидирующим для нас», – сказал он.