09.11.2022 14:31

РФ намагається тиснути на міжнародне співтовариство

Про це інформує воєнна розвідка України.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУР МО України, задля переговорів з Україною країни намагається тиснути на міжнародне співтовариство

За словами представника воєнної розвідки Вадима Скібіцького “Це підготовлена на високому рівні інформаційна кампанія, яка дуже тривожна. Це нагадує мені позицію Росії щодо застосування хімічної зброї в Сирії та Лівії, і ми знаємо, як це було. Для цього ми запрошуємо представників МАГАТЕ перевірити всі наші об’єкти, включно з Чорнобилем, де в радянські часи виробляли плутоній для військових потреб. Мета кампанії – тиснути на міжнародне співтовариство, щоб змусити нас вести переговори. Це їхній старий спосіб підходу: коли вони вже не знають, що робити, вони піднімають питання ядерної та хімічної зброї”, – підсумував представник воєнної розвідки України.