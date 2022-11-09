09.11.2022 14:40 Віталій Хінєвіч

Харківські науковці увійшли до 2% найбільш цитованих вчених світу

11 харківських науковців увійшли в рейтинг найцитованіших та впливових вчених світу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський національний університет радіоелектроніки.

Повідомляється, що показники цитування широко використовуються світовими рейтингами університетів. Тому аналітики Стенфордського університету та видавництва Elsevier щороку складають рейтинг найцитованіших та впливових вчених світу на основі їх профілів у Scopus. Цього року розрахунок проводився станом на 1 вересня 2022 року (версия 5).

Окремо представлено дані цитування за всю кар’єру вченого та дані за останній рік. Наведено кількість цитат з урахуванням самоцитування і без нього, співвідношення кількості цитувань і цитованих статей. Вчені класифікуються за 22 науковими напрямками.

У рейтинг найбільш цитованих вчених за всю кар’єру увійшов Костянтин Аврамов – професор кафедри СТ.

У рейтинг найбільш цитованих вчених за 2021 рік увійшли 8 науковців Харківського національного університету радіоелектроніки: Олександр Лемешко – завідувач кафедри ІКІ, Олександра Єременко – професор кафедри ІКІ, Дмитро Агеєв – професор кафедри ІКІ, Тамара Радівілова – професор кафедри ІКІ, Іван Обод – професор кафедри МТС, Костянтин Аврамов – професор кафедри СТ, Олег Аврунін – завідувач кафедри БМІ, Володимир Хаханов – професор кафедри АПОТ.

У фінальному рейтинговому списку за 2021 рік провідні українські виші були представлені: Харківський національний університету ім. В.Н. Каразіна – трьома науковцями; Київський національний університет імені Тараса Шевченка – трьома; НТУ «ХПІ» – чотирма; Національний університет «Львівська Політехніка» – шістьма; НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» – шістьма вченими.

Нагадаємо, харків'ян запрошують на читання та розмову з Юрієм Андруховичем.