22.06.2022 13:35 Виталий Хиневич

Дуда рассказал, какими должны быть переговоры Украины с рф

Президент Польши Анджей Дуда отметил, что Украину следует поддержать на пути к структурам Запада.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Укринформ».

Сообщается, что Анджей Дуда заявил о необходимости поддержать Украину в войне с россией и на пути к сближению со структурами Запада.

Кроме этого он отметил, что нужно сделать все возможное, чтобы россия соблюдала международное право. По его мнению, не стоит бояться страны агрессора, а разговор не должен быть на условиях рф.

«Речь не идет о том, чтобы не разговаривать с Путиным. Речь идет о том, чтобы Путин хотел говорить, а не чтобы европейские лидеры просили агрессора о разговоре. Надо так закрутить гайки россии и так помочь Украине, чтобы это Путин просил о разговоре», – подчеркнул Дуда.

В это же время Дуда отметил, что украинцы не хотят «русского мира», поэтому необходимо поддержать евроинтеграцию Украины.