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22.06.2022  13:35   Виталий Хиневич

Дуда рассказал, какими должны быть переговоры Украины с рф

Президент Польши Анджей Дуда отметил, что Украину следует поддержать на пути к структурам Запада.

Дуда
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Укринформ».
 
Сообщается, что Анджей Дуда заявил о необходимости поддержать Украину в войне с россией и на пути к сближению со структурами Запада.
 
Кроме этого он отметил, что нужно сделать все возможное, чтобы россия соблюдала международное право. По его мнению, не стоит бояться страны агрессора, а разговор не должен быть на условиях рф.
 
«Речь не идет о том, чтобы не разговаривать с Путиным. Речь идет о том, чтобы Путин хотел говорить, а не чтобы европейские лидеры просили агрессора о разговоре. Надо так закрутить гайки россии и так помочь Украине, чтобы это Путин просил о разговоре», – подчеркнул Дуда.
 
В это же время Дуда отметил, что украинцы не хотят «русского мира», поэтому необходимо поддержать евроинтеграцию Украины.
 
Напомним, во Франции прошел второй тур парламентских выборов.
 
Источник:   Укринформ
 Тэги:  дуда, переговоры
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