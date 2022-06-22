22.06.2022 13:24 Рита Парфенова

Часть беженцев не вернется в Украину: социологи назвали причины

На решение о возврате или не возврате на родину выехавшие украинцы будут принимать с оглядкой на экономические факторы.

Вернется ли большинство беженцев в Украину - свою оценку ситуации дали социологи и экономисты, передает РЕДПОСТ со ссылкой на РБК-Украина. На решение беженцев о возвращении влияют как экономические, так психологические факторы.



Директор Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины академик Элла Либанова сомневается в специальной финансовой поддержке тех, кто возвращается.



"Если мы предложим льготы или выплаты тем, кто сейчас находится за рубежом, то возникает вопрос: а тому, кто находится, скажем, в Черниговской области - не надо ничего платить?" - сказала Либанова.



По данным, которые приводит Элла Либанова, примерно 3-3,5 миллионов наших граждан до начала войны работали за границей. Поэтому в целом в других странах сейчас находятся 5,5-6 миллионов украинцев.



"Если горячая фаза войны закончится довольно быстро – допустим, до конца лета, за границей останутся 500-600 тысяч из тех, кто уехал из-за войны. Если будет тянуться более года, боюсь, что из 2,8 миллионов цифра вырастет до 5 миллионов", – отмечает эксперт.



По ее мнению, люди будут продолжать уезжать из страны. А если горячая фаза продлится долго, то обратный поток полностью прекратится.



В условиях войны у государства сейчас очень ограниченные ресурсы для того, чтобы оно могло что-то делать для возвращения беженцев, считает директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто.



"Неблагоприятный психологический климат - одна из причин, которая может мешать вернуться. Сейчас намечается негативное отношение к уехавшим. Пока мы видим это только в Facebook, но тенденция может стать опасной. Тех, кто остался, переживая определенные проблемы войны, раздражают проблемы украинцев за рубежом. Здесь они под бомбами, а там проблемы - неудобное жилье или не вовремя выплатили деньги", - считает он.



На возвращение беженцев могли бы сработать программы помощи от международных организаций, говорит эксперт. Чтобы вернуть людей, сейчас стоит говорить о хороших перспективах, планах восстановления страны, и что в Украину будет поступать много средств из-за границы. Должны быть программы для возвращения и адаптации людей.



"Сейчас все программы развития науки предназначены для тех, кто уехал. Я интересовался о поддержке коллег-ученых. Все программы не были ориентированы на возвращение. Но нам надо будет много людей для восстановления Украины. Почему мы должны терять население? И без того у нас будет много проблем: сколько уже погибли, сколько получат инвалидность", - добавляет собеседник.