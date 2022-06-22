22.06.2022 13:50 Виталий Хиневич

Россия перебросила в Беларусь новое вооружение

В Беларусь привезли новую партию ракетных установок.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на телеграм-канал Беларускі Гаюн.

Сообщается, что ночью Россия перебросила в Беларусь новую партию ракетных установок для ЗРК «С-400».

Также зафиксировали передвижение в ночное время в аэропорт Гомеля двух Ил-76МД ВКС РФ, предположительно из Пскова.

«Первый с регистрационным номером RF-76650 прилетел в 03:30 22 июня, а второй RA-78845 приземлился в 05:30. Самолёты привезли в Беларусь не меньше 16-и ракет для зенитно-ракетных комплексов «С-400», а также, предположительно, один ЗРПК «Панцирь»,- сообщил канал Беларускі Гаюн.

Кроме этого отмечается, что ракетные установки привезли в Беларусь без тягачей.

«БАЗ-6402 самостоятельно прибыли в аэропорт Гомеля вчера, 21 июня, в районе 23:30. Показательно, что когда тягачи проезжали по улице Советской в Гомеле, на всей улице целенаправленно гасили свет»,- отметил Беларускі Гаюн.