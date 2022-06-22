Уровень радиации в Харькове на 22 июня

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Гороскоп на 22 июня для всех знаков зодиака: что обещают звезды Чувства сегодня способны захватывать вас внезапно и сильно, что может проявиться во всем – от появления новых деловых интересов до влюбленности с первого взгляда.

Прогноз погоды в Харькове на среду, 22 июня Пасмурная погода будет держаться в Харькове не весь день - вечером небо станет чистым и ясным. Утренний дождь закончится ближе к середине дня. Больше осадков не ожидается.