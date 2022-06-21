Уровень радиации в Харькове на 21 июня

Насколько опасен радиационный фон в городе и области, сообщили сотрудники лабораторного центра.
Радиационный фон в Харькове соответствует норме, передает РЕДПОСТ.
По данным мониторинговых исследований, проведенных специалистами ГУ «Харьковский ОЦКПХ МЗ», по состоянию на 20 июня 2022 года уровни внешнего гамма-излучения составлял:
Данные результаты не превышают значений природного радиационного фона, характерного для территории Харьковской области (0,3 мкЗв/ч).
Ранее РЕДПОСТ сообщал о состоянии радиационного фона в Харькове и области на 20 июня.
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В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
День летнего солнцестояния приходится на 21 июня, как и в любые другие годы, кроме высокосных.
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