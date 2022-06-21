21.06.2022 11:19 Рита Парфенова

В оккупированных поселках под Харьковом жителям запрещают звонить близким

Российские войска до сих пор контролируют Казачелопанский и Проходовский округи, большую часть Токаровского старостата.

Об этом сообщил глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко, передает РЕДПОСТ.

«По имеющейся информации, в оккупированных населенных пунктах Дергачевщины люди находятся почти в полной изоляции. Оккупанты ввели строгие ограничения на передвижение, запрещают местным жителям звонить по телефону своим родным и близким», – заявил он.

По словам Задоренко, жители Казачелопанского, Проходовского и Токаровского округов живут в реалиях гуманитарной катастрофы. Людей не обеспечивают продовольствием и медикаментами.

«Мы искренне сочувствуем нашим людям. Залогом спасения жителей может быть только освобождение оккупированных территорий, потому что организация так называемых зеленых коридоров невозможна. Несомненно, что это произойдет! Мы поддерживаем Вооруженные Силы Украины и уверены в нашей победе!», – написал глава Дергачевской громады.

В прошлые сутки вражеская армия наносила артиллерийские удары по Дергачам, Безрукам, Слатино, Прудянке, Русской Лозовой, Питомнику, также оккупанты избивали из танков и других видов тяжелого оружия по Прудянке, Цуповке, Дементеевке. Информация о погибших или раненых не поступала.



В Цуповке и в районе Больших Проходах продолжаются боевые действия.

Напомним, враг пытается помешать перегруппировке ВСУ и продвижению сил обороны к госгранице.

