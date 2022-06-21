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21.06.2022  11:25   Виталий Хиневич

Харьковчане могут принять участи в создании нового Генерального плана города

Жители Харькова могут принять участие в опросе.

Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.
 
Сообщается, что опрос проводится по инициативе Харьковского городского головы Игоря Терехова. Цель его проведения - помочь команде лучших харьковских архитекторов и мировых специалистов, которых собрал британский архитектор и дизайнер Норман Фостер, в работе над Генеральным планом города, по которому будут восстанавливать и развивать Харьков после победы в войне. 
 
Как сообщил Игорь Терехов, то, каким будет Харьков будущего, вправе решать каждый харьковчанин. 
 
«Мы всегда были открыты лучшим предложениям и идеям. Этот опрос поможет каждому из вас присоединиться к масштабной работе по восстановлению и модернизации нашего города. А мы сможем проанализировать потребности горожан и ознакомиться с идеями, которые помогут сделать Харьков лучше», - обратился к харьковчанам городской голова.
 
Опрос можно пройти по ссылке.
 
Напомним, Игорь Терехов провел беседу с Норманом Фостером.
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  генеральный план города, игорь терехов, харьков
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