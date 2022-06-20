20.06.2022 14:10 Виталий Хиневич

Игорь Терехов провел беседу с Норманом Фостером

Мэр Харькова пообщался с Норманом Фостером.



Игорь Терехов провел беседу с Норманом Фостером



Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.

Сообщается, что Харьковский городской голова Игорь Терехов сегодня, 20 июня, пообщался онлайн с британским архитектором Норманом Фостером.

Рабочую встречу провели перед международным форумом, на котором планируется обсудить привлечение инвестиций для послевоенного восстановления Харькова.

Игорь Терехов отметил, что городская власть сделает все возможное, чтобы найти необходимое финансирование. На реализацию некоторых проектов средства выделит государство, а остальную сумму город будет искать среди частных инвесторов и крупных международных фондов.

«Я хочу, чтобы Харьков выгодно отличался от других городов Украины и стал изюминкой мировой архитектуры. Мы должны вместе создать что-то настолько интересное, чтобы оно вошло в историю архитектуры и стало знаковым для всего мира», - подчеркнул городской голова.

В свою очередь Норман Фостер отметил, что управленческая группа уже готова представить потенциальным инвесторам видение нового Генерального плана Харькова. В частности, на сегодняшнем форуме британский архитектор планирует обсудить вопросы, касающиеся промышленности Харькова, архитектуры высоких технологий и автономности отдельных районов города.

«Сейчас мы заняты привлечением в команду экспертов мирового уровня, которые должны начать реализовывать наши идеи. Чтобы охватить весь город, нам необходимо около 15-ти человек. Уверен, что вместе мы сделаем Харьков городом новых технологий, городом будущего», - отметил Норман Фостер.