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20.06.2022  13:55   Виталий Хиневич

В Нью-Йорке прошел спектакль о Харькове

Зрителям в Нью-Йорке показали спектакль о Харькове и украинском авангарде.

Спектакль о Харькове
Фото: Сергей Жадан
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Gazeta.ua.
 
Сообщается, что в театре Нью-Йорка "La Mama" показали отреставрированный спектакль театра "Березіль" под названием «Алло 477». В представлении рассказывается о Харькове, про его театры, бизнес и прочее.
 
Представление создал Сергей Жадан и театральный режиссер Вирляна Ткач.
 
«Получилось емкое и ироническое харьковское представление - о Харькове, как столице джаза и конструктивизма, городе театров и бизнеса, о любви, страстях и политике. В спектакле было много пения, музыки и радио. Словом, должно было выйти сатирически-лирическое ревю о городе, который проступает из прошлого, так или иначе воздействуя на будущее»,- отметил Сергей Жадан.
 
Кроме этого он отметил, что продолжать творческую работу должны были весной в Харькове.
 
«Пока это не совсем возможно, поэтому Вирляна работает с американскими актерами в НЙ»,- отметил Сергей Жадан.
 
Напомним, в Украине прошел ежегодный международный фестиваль искусства кино для детей и подростков.
 
Источник:   Gazeta.ua
 Тэги:  спектакль, харьков
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