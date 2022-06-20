20.06.2022 13:55 Виталий Хиневич
В Нью-Йорке прошел спектакль о Харькове
Зрителям в Нью-Йорке показали спектакль о Харькове и украинском авангарде.
Фото: Сергей Жадан
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Gazeta.ua.
Сообщается, что в театре Нью-Йорка "La Mama" показали отреставрированный спектакль театра "Березіль" под названием «Алло 477». В представлении рассказывается о Харькове, про его театры, бизнес и прочее.
Представление создал Сергей Жадан и театральный режиссер Вирляна Ткач.
«Получилось емкое и ироническое харьковское представление - о Харькове, как столице джаза и конструктивизма, городе театров и бизнеса, о любви, страстях и политике. В спектакле было много пения, музыки и радио. Словом, должно было выйти сатирически-лирическое ревю о городе, который проступает из прошлого, так или иначе воздействуя на будущее»,- отметил Сергей Жадан.
Кроме этого он отметил, что продолжать творческую работу должны были весной в Харькове.
«Пока это не совсем возможно, поэтому Вирляна работает с американскими актерами в НЙ»,- отметил Сергей Жадан.
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