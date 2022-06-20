20.06.2022 13:55 Виталий Хиневич

В Нью-Йорке прошел спектакль о Харькове

Зрителям в Нью-Йорке показали спектакль о Харькове и украинском авангарде.

Фото: Сергей Жадан

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Gazeta.ua.

Сообщается, что в театре Нью-Йорка "La Mama" показали отреставрированный спектакль театра "Березіль" под названием «Алло 477». В представлении рассказывается о Харькове, про его театры, бизнес и прочее.

Представление создал Сергей Жадан и театральный режиссер Вирляна Ткач.

«Получилось емкое и ироническое харьковское представление - о Харькове, как столице джаза и конструктивизма, городе театров и бизнеса, о любви, страстях и политике. В спектакле было много пения, музыки и радио. Словом, должно было выйти сатирически-лирическое ревю о городе, который проступает из прошлого, так или иначе воздействуя на будущее»,- отметил Сергей Жадан.

Кроме этого он отметил, что продолжать творческую работу должны были весной в Харькове.

«Пока это не совсем возможно, поэтому Вирляна работает с американскими актерами в НЙ»,- отметил Сергей Жадан.

Напомним, в Украине прошел ежегодный международный фестиваль искусства кино для детей и подростков.