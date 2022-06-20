Ситуация с выездом из Украины 20 июня в западных пунктах пропуска

В каких пунктах пропуска на западной границе Украины наблюдаются очереди.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.
Очереди перед пунктами пропуска с соседними государствами, на выезд из Украины, на 12.00 20.06.2022
За сутки 19 июня западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 80 тысяч человек и более 18 тысяч транспортных средств.
Из Украины за прошлые сутки выбыли 40 тысяч человек. 24 тысячи из них пересекли границу с Польшей, остальные проследовали в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.
В Украину за минувшие сутки прибыли более 40 тысяч человек, более 37 тысяч из них – украинцы.
Оформлен 101 грузовик с гуманитарной помощью.
Напомним, пограничный пункт пропуска «Краковец» на границе Украины с Польшей временно не будет пропускать пассажирские автобусы.
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