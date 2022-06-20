20.06.2022 13:51 Рита Парфенова

Ситуация с выездом из Украины 20 июня в западных пунктах пропуска

В каких пунктах пропуска на западной границе Украины наблюдаются очереди.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.



Очереди перед пунктами пропуска с соседними государствами, на выезд из Украины, на 12.00 20.06.2022

Республика Польша:

«Шегини» – 20 л/а, 9 автобусов, 0 пешеходов;

Венгрия:

«Тиса» – 10 л/а, 1 автобусы (пропуск пешеходов не осуществляется);

Румыния:

«Порубное» – 80 л/а, 0 пешеходов.

За сутки 19 июня западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 80 тысяч человек и более 18 тысяч транспортных средств.



Из Украины за прошлые сутки выбыли 40 тысяч человек. 24 тысячи из них пересекли границу с Польшей, остальные проследовали в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.



В Украину за минувшие сутки прибыли более 40 тысяч человек, более 37 тысяч из них – украинцы.



Оформлен 101 грузовик с гуманитарной помощью.

Напомним, пограничный пункт пропуска «Краковец» на границе Украины с Польшей временно не будет пропускать пассажирские автобусы.