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20.06.2022  13:35   Рита Парфенова

Трое детей ранены во время обстрела в Харьковской области. Прокуратура фиксирует преступления рф

В Изюмском районе в пруду взорвался снаряд: ранены дети.

Прокуратура Харьковской области

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.

По данным следствия, 19 июня этого года 13-летняя девочка и 14-летний мальчик отправились купаться на местный пляж в Изюмском районе. В это время в пруд упал сдетонировавший снаряд. Дети получили осколочные ранения.

Также при обстреле оккупантов получила ранение 16-летняя девушка.

Следователями СБУ начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Ранее в сводке ХОГА указывалось, что 19 июня в селе Ивановка Изюмского района получили ранения три человека, в том числе дети 13 и 14 лет.

 

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  агрессия россии, прокуратура, харьков
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