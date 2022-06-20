20.06.2022 13:10 Виталий Хиневич

НБУ запускает ежегодный конкурс

В Украине стартует ежегодный конкурс от НБУ.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Укринформ».

Сообщается, что 20 июня стартует конкурс "Лучшая монета года Украины" за 2021 год.

Конкурс будет проводиться среди памятных монет, официально введенных в обращение Национальным банком Украины в период с 1 января по 31 декабря 2021 года.

За право стать автором лучших монет сразятся художники – авторы дизайна памятных монет в 2021 году: Любовь Андрощук, Владимир Демьяненко, Святослав Иваненко, Андрей Ермоленко, Александр Кузьмин, Марина Куц, Оксана Обозненко, Наталья Фандикова, Владимир Таран, Александр Харук , Сергей Харук, Олег Шупляк, Владислав Яровой.

В этом году конкурс будет проходить в один этап и предусматривает открытое голосование за лучшие монеты в трех номинация: «Лучшее раскрытие темы», «Лучшее художественное решение» и «Самая популярная монета».

Принять участие в определении лучших монет 2021 может каждый.

Для этого нужно с 20 июня по 4 июля:

проголосовать с помощью онлайн-анкеты, размещенной на страницах официального Интернет-представительства Национального банка;

или отправить заполненную анкету по электронному адресу: [email protected]

Напомним, Украина приняла участие в стартап-конференции.