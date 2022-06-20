20.06.2022 12:48 Рита Парфенова

Вопросы получения пособий и субсидий жители Харьковской области могут решить по телефону

Специалисты Департамента социальной защиты будут предоставлять телефонные консультации жителям Харьковщины.

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на областную военную администрацию, горячая линия начнет работы с 21 июня 2022 года.

Получить консультацию можно по телефону +38066-283-41-43.



Горячая линия будет работать в будние дни по графику: пн-чт – с 9:00 до 16:00 и в пт – с 9:00 до 15:00.



По этому номеру работники Департамента социальной защиты населения Харьковской областной военной администрации будут предоставлять консультации по вопросам выплаты государственных социальных пособий, льгот и жилищных субсидий.

Напомним, в двух управлениях социальной защиты населения Харькова изменились номера телефонов для записи на прием.