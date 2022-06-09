В собесах Харькова изменились телефоны: список

В двух управлениях социальной защиты населения Харькова изменились номера телефонов для записи на прием.
Как передает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета, изменились номера телефонов управлений социальной защиты населения Киевского и Индустриального района.
Изменились номера телефонов, по которым можно обратиться для предварительной записи на прием, а также получить консультацию специалистов по предоставлению конкретных услуг.
Напомним, управления социальной защиты населения города Харькова после начала войны заново открылись для приема посетителей 18 мая, предоставляя около 30 услуг. А с июня они уже полноценно работают, предоставляя гражданам 72 услуги.
С перечнем контактных данных (телефонов и адресов) всех девяти районных управлений социальной защиты населения города можно ознакомиться в таблице
Комментариев: 0
День эмоциональных метаморфоз, когда скуку сменяет неподдельный интерес, а ненависть – любовь (или наоборот). При этом внезапно вспыхнувшие чувства могут быть сильными и глубокими.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков.
Хотя история умалчивает кем и когда был учрежден День друзей, но это не лишает его популярности.
влажность:
давление:
ветер: