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09.06.2022  12:35   Рита Парфенова

В собесах Харькова изменились телефоны: список

В двух управлениях социальной защиты населения Харькова изменились номера телефонов для записи на прием.

запись по телефону

Как передает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета, изменились номера телефонов управлений социальной защиты населения Киевского и Индустриального района.

Изменились номера телефонов, по которым можно обратиться для  предварительной записи на прием, а также получить консультацию специалистов по предоставлению конкретных услуг.

Напомним, управления социальной защиты населения города Харькова после начала войны заново открылись для приема посетителей 18 мая, предоставляя около 30 услуг. А с июня они уже полноценно работают, предоставляя гражданам 72 услуги.

С перечнем контактных данных (телефонов и адресов) всех девяти районных управлений социальной защиты населения города можно ознакомиться в таблице

управления соцзащиты харькова
управления соцзащиты харькова
управление соцзащиты харькова
управление соцзащиты харькова
управление соцзащиты харькова

Источник:   ХГС
 Тэги:  соцзащита, собес, харьков, телефон
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