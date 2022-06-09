09.06.2022 12:35 Рита Парфенова

В собесах Харькова изменились телефоны: список

В двух управлениях социальной защиты населения Харькова изменились номера телефонов для записи на прием.

Как передает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета, изменились номера телефонов управлений социальной защиты населения Киевского и Индустриального района.

Изменились номера телефонов, по которым можно обратиться для предварительной записи на прием, а также получить консультацию специалистов по предоставлению конкретных услуг.



Напомним, управления социальной защиты населения города Харькова после начала войны заново открылись для приема посетителей 18 мая, предоставляя около 30 услуг. А с июня они уже полноценно работают, предоставляя гражданам 72 услуги.



С перечнем контактных данных (телефонов и адресов) всех девяти районных управлений социальной защиты населения города можно ознакомиться в таблице









