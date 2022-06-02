02.06.2022 15:59 Дмитрий Колоней

К соцработникам Харькова ежедневно обращаются около ста человек

Специалисты Департамента соцполитики Харькова принимают обращения жителей города.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылась на Департамент социальной политики, получено 1 272 обращения по электронной почте с 18 по 31 мая. Также за этот период 71 человек обратился к ним в социальной сети «Facebook». Все граждане получили консультации.

Кроме того, 18 мая возобновили работу все девять управлений социальной защиты населения. С 18 по 31 мая туда обратилось на прием 11 956 человек, а телефонные консультации получил 14 781 человек.

Поскольку в Харьков переместилось большое количество людей из пригорода и соседних областей, наиболее востребованными услугами остаются выдача справки ВПЛ и назначение помощи ВПЛ. Отмечается, что статус внутренне перемещенного лица получили 4 610 граждан, а 3 983 подали заявление на помощь.

Контакты Департамента социальной политики:

Также с актуальной информацией можно ознакомиться на сайте центра предоставления социальных услуг «Прозрачный офис»: https://prozoriy-office.kharkov.ua.

Управления социальной защиты работают с 9:00 до 17:00 каждый день, кроме субботы и воскресенья, без перерыва.

Выполнить предварительную запись на прием можно:

по телефонам, указанным здесь (по ним же можно получить консультации по всем вопросам, касающимся деятельности управлений именно в том районе, где человек состоит на учете);

через колл-центр: 0-800-304-304;

через официальный сайт Департамента социальной политики по ссылке: https://cutt.ly/6HAOPT0 (в «Прозрачные офисы» Киевского и Шевченковского районов и Региональный центр услуг).