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02.06.2022  15:59   Дмитрий Колоней

К соцработникам Харькова ежедневно обращаются около ста человек

Специалисты Департамента соцполитики Харькова принимают обращения жителей города.

Около ста человек ежедневно обращаются к соцработникам Харькова
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылась на Департамент социальной политики, получено 1 272 обращения по электронной почте с 18 по 31 мая. Также за этот период 71 человек обратился к ним в социальной сети «Facebook». Все граждане получили консультации.
 
Кроме того, 18 мая возобновили работу все девять управлений социальной защиты населения. С 18 по 31 мая туда обратилось на прием 11 956 человек, а телефонные консультации получил 14 781 человек.
 
Поскольку в Харьков переместилось большое количество людей из пригорода и соседних областей, наиболее востребованными услугами остаются выдача справки ВПЛ и назначение помощи ВПЛ. Отмечается, что статус внутренне перемещенного лица получили 4 610 граждан, а 3 983 подали заявление на помощь.
 

Контакты Департамента социальной политики:

 
Также с актуальной информацией можно ознакомиться на сайте центра предоставления социальных услуг «Прозрачный офис»: https://prozoriy-office.kharkov.ua.
 
Управления социальной защиты работают с 9:00 до 17:00 каждый день, кроме субботы и воскресенья, без перерыва.
 

Выполнить предварительную запись на прием можно:

  • по телефонам, указанным здесь (по ним же можно получить консультации по всем вопросам, касающимся деятельности управлений именно в том районе, где человек состоит на учете);
  • через колл-центр: 0-800-304-304;
  • через официальный сайт Департамента социальной политики по ссылке: https://cutt.ly/6HAOPT0 (в «Прозрачные офисы» Киевского и Шевченковского районов и Региональный центр услуг).
Источник:   Городской совет
 Тэги:  соцзащита, прием, харьков
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