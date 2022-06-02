02.06.2022 15:45 Виталий Хиневич

Помощь украинцам через «Дію»: почему не пришли 6,5 тысяч гривен

Некоторые украинцы еще не получили денежную выплату в размере 6,5 тысяч гривен.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Сегодня.

Сообщается, что заявку на получение денежной выплаты нужно было оформить в Дії до 31 марта. Сделать это могли ФОПы, а также их наемные работники, потерявшие работу и доход из-за войны в Украине.

Три причины, почему денежная выплата не поступила:

помощь вовремя не профинансировали из бюджета;

деньги получателям отправили, но их почему-то не выплатил банк;

заявитель не прошел отбор на получение помощи 6500 гривен.

Украинцы, которые оформили заявки с 26 по 31 марта, выплату не смогли вовремя профинансировать из-за нехватки денег в бюджете. Однако это не означает, что они не придут.

Если у вас в мобильном приложении "Дія" в статусе заявки написано "Заявка отправлена успешно", то деньги вам начислят, просто с задержкой.

Если граждане подавали заявку с 7 по 25 марта, то выплату Минэкономики уже профинансировало и если деньги до сих пор не пришли, то нужно обратиться в банк, на карту которого должны были прийти средства, или в Министерство цифровой трансформации.

Также можно узнать в Минсоцполитики, попали ли заявка вообще в Реестр получателей. Для этого нужно обратиться туда с запросом, в котором следует указать свои анкетные данные, а также регистрационный номер учетной карты налогоплательщика.

Если гражданин не успел подать заявку, то деньги получить не получится.