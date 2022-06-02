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02.06.2022  15:45   Виталий Хиневич

Помощь украинцам через «Дію»: почему не пришли 6,5 тысяч гривен

Некоторые украинцы еще не получили денежную выплату в размере 6,5 тысяч гривен.

Дія
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Сегодня.
 
Сообщается, что заявку на получение денежной выплаты нужно было оформить в Дії до 31 марта. Сделать это могли ФОПы, а также их наемные работники, потерявшие работу и доход из-за войны в Украине.
 
Три причины, почему денежная выплата не поступила:
 
  • помощь вовремя не профинансировали из бюджета;
  • деньги получателям отправили, но их почему-то не выплатил банк;
  • заявитель не прошел отбор на получение помощи 6500 гривен.
Украинцы, которые оформили заявки с 26 по 31 марта, выплату не смогли вовремя профинансировать из-за нехватки денег в бюджете. Однако это не означает, что они не придут.
 
Если у вас в мобильном приложении "Дія" в статусе заявки написано "Заявка отправлена успешно", то деньги вам начислят, просто с задержкой.
 
Если граждане подавали заявку с 7 по 25 марта, то выплату Минэкономики уже профинансировало и если деньги до сих пор не пришли, то нужно обратиться в банк, на карту которого должны были прийти средства, или в Министерство цифровой трансформации.
 
Также можно узнать в Минсоцполитики, попали ли заявка вообще в Реестр получателей. Для этого нужно обратиться туда с запросом,  в котором следует указать свои анкетные данные, а также регистрационный номер учетной карты налогоплательщика.
 
Если гражданин не успел подать заявку, то деньги получить не получится.
 
Напомним, украинским беженцам в Польше прекращают выплату пособия.
 
 
Источник:   Сегодня
 Тэги:  дія, выплаты
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