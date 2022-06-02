02.06.2022 15:29 Дмитрий Колоней

Где сдать кровь в Харькове и области

В Харькове и области сдать кровь для военных, людей пострадавших при обстрелах, в ДТП, а также требующих переливание после тяжёлых операций можно в нескольких точках. моут



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Харьковский областной центр службы крови, в Харькове и области в ряде пунктов можно сдать кровь для военных, людей пострадавших при обстрелах, в ДТП, а также требующих переливание после тяжёлых операций.

Харьковский областной центр службы крови

Понедельник - пятница с 08:00 до 15:00

Суббота с 08:00 до 13:00

ВСЕ ВОПРОС: +380 (95) 570 47 66

КНП «Городская клиническая больница скорой и неотложной медицинской помощи им.проф. О.И. Мещанинова»

Понедельник - пятница

с 08:00 до 12:00

+380 (67) 579 27 73

«Институт общей и неотложной хирургии им. В.Т. Зайцева НАМН Украины»

Понедельник - пятница с 80:00 до 12:00

+380 (50) 149 71 95

КНП «Городская многопрофильная больница №18»

Вторник - четверг с 08:30 до 11:00

+380 (67) 982 46 54

КНП «Городская многопрофильная больница №25

Понедельник - пятница с 08:00 до 11:30

+380 (57) 725 09 69

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КНП «Красноградская центральная районная больница»

03 июня 2022 с 08:00 до 12:00

+380 (99) 563 95 03

КНП «Лозовское территориальное медицинское объединение»

каждый четверг с 08:00 до 12:00

+380 (66) 204 12 70

+380 (95) 444 09 66

КНП «Первомайская центральная районная больница»

каждый четверг с 08-00 до 12-00

+380 (93) 030 18 60

+380 (66) 160 40-04

КНП «Чугуевская центральная районная больница им.М.И.Кононенко»

среда с 08:00 до 12:00

+380 (66) 994 30 52