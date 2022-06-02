02.06.2022 15:29 Дмитрий Колоней
Где сдать кровь в Харькове и области
В Харькове и области сдать кровь для военных, людей пострадавших при обстрелах, в ДТП, а также требующих переливание после тяжёлых операций можно в нескольких точках. моут
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Харьковский областной центр службы крови, в Харькове и области в ряде пунктов можно сдать кровь для военных, людей пострадавших при обстрелах, в ДТП, а также требующих переливание после тяжёлых операций.
Харьковский областной центр службы крови
Понедельник - пятница с 08:00 до 15:00
Суббота с 08:00 до 13:00
ВСЕ ВОПРОС: +380 (95) 570 47 66
КНП «Городская клиническая больница скорой и неотложной медицинской помощи им.проф. О.И. Мещанинова»
Понедельник - пятница
с 08:00 до 12:00
+380 (67) 579 27 73
«Институт общей и неотложной хирургии им. В.Т. Зайцева НАМН Украины»
Понедельник - пятница с 80:00 до 12:00
+380 (50) 149 71 95
КНП «Городская многопрофильная больница №18»
Вторник - четверг с 08:30 до 11:00
+380 (67) 982 46 54
КНП «Городская многопрофильная больница №25
Понедельник - пятница с 08:00 до 11:30
+380 (57) 725 09 69
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КНП «Красноградская центральная районная больница»
03 июня 2022 с 08:00 до 12:00
+380 (99) 563 95 03
КНП «Лозовское территориальное медицинское объединение»
каждый четверг с 08:00 до 12:00
+380 (66) 204 12 70
+380 (95) 444 09 66
КНП «Первомайская центральная районная больница»
каждый четверг с 08-00 до 12-00
+380 (93) 030 18 60
+380 (66) 160 40-04
КНП «Чугуевская центральная районная больница им.М.И.Кононенко»
среда с 08:00 до 12:00
+380 (66) 994 30 52
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