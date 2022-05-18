18.05.2022 08:37 Рита Парфенова

Оформить пособие и получить справку ВПЛ: в Харькове начали прием управления социальной защиты

Управления социальной защиты населения города Харькова в среду, 18 мая, приступают к приему граждан по предварительной записи.



city.kharkov.ua

Как сообщает РЕДПОСТ, с сегодняшнего дня посетителям доступны более тридцати услуг.

Среди них:

Харьковчане могут обращаться за получением таких услуг: Установление статуса, выдача удостоверений ветеранам труда. Установление статуса, выдача удостоверений участникам войны. Установление статуса, выдача удостоверений лицам с инвалидностью в результате войны. Установление статуса, выдача удостоверений, пострадавшим участникам Революции Достоинства. Установление статуса, выдача удостоверений членам семьи погибшего ветерана войны. Установление статуса, выдача удостоверений жертв нацистских преследований. Выдача удостоверений лицам с инвалидностью и с инвалидностью с детства. Выдача справки о праве на льготы в соответствии с Законом Украины "О социальной защите детей войны". Выдача письма талонов на право получения лицами с инвалидностью в результате войны и участниками Революции Достоинства проездных документов (билетов). Взятие на учет для обеспечения санаторно-курортным лечением (путевками) граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы. Взятие на учет для обеспечения санаторно-курортным лечением (путевками) ветеранов войны и лиц, на которые распространяется действие законов Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», «О жертвах нацистских преследований». Взятие на учет для обеспечения санаторно-курортным лечением (путевками) лиц, пострадавших во время проведения антитеррористической операции и установлен статус участника боевых действий, или лиц с инвалидностью в результате войны в соответствии с п.19 ч. 1 ст. 6 и п. 1 ч. 2 ст. 7 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты». Взятие на учет для обеспечения санаторно-курортным лечением (путевками) лиц с инвалидностью. Прием документов на оформление удостоверений лицам, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы (в соответствии с определенными категориями). Прием документов от граждан Украины из числа лиц с инвалидностью вследствие увечья или заболевания (категория 1) и лиц, лишившихся кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы, для выдачи справки о заработной плате, полученной работниками за работу в зоне отчуждения в 1986–1990 годах, и направление их на рассмотрение в региональную комиссию по определению данных о заработной плате работников (если предприятие, учреждение или организацию ликвидировано без правопреемника). Прием документов обеспечения техническими и другими средствами реабилитации лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью. Выдача направления на прохождение областной медико-социальной экспертной комиссии для взятия на учет обеспечения лиц с инвалидностью и законных представителей детей с инвалидностью автомобилями. Оформление документов для получения путевки на устройство в дом-интернат для пожилых людей и лиц с инвалидностью, гериатрического пансионата, пансионата для ветеранов войны и труда. Оформление документов для получения путевки на устройство психоневрологического интерната Принятие решения о предоставлении социальных услуг. Выдача справки для получения льгот лицам с инвалидностью, не имеющим права на пенсию или социальное пособие. Назначение льгот на оплату жилья, коммунальных услуг. Назначение государственного пособия при рождении ребенка. Назначение государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью и надбавки по уходу. Оформление и выдача справки о взятии на учет внутриперемещенного лица. Назначение ежемесячного адресного денежного пособия внутри перемещенным лицам. Внесение в списки отдельных категорий граждан, имеющих право на дополнительные социальные гарантии на оплату жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, обслуживания устройств замково-переговорной связи (домофонов). Выдача удостоверений реабилитированным, имеющим право на льготы, предусмотренные Законом Украины "О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов". Назначение единовременной натуральной помощи или денежной компенсации стоимости «Пакунка малюка».

Также будет предоставлена ​​услуга по изменению реквизитов по выплате.



Постепенно список будет расширен.



Всего по районам будет работать 183 специалиста, в т. ч. на приеме - 83. Режим работы - с 9:00 до 17:00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Список телефонов для предварительной записи по районам доступен по ссылке.



Кроме того, весь перечень своих услуг в «Прозрачных офисах» Салтовского, Шевченковского и Киевского районов будет предоставлять Пенсионный фонд Украины. С их полным списком можно ознакомиться здесь.



В «Прозрачном офисе» Шевченковского и Киевского районов прием будут проводить по восемь специалистов Пенсионного фонда, в Региональном центре услуг - десять специалистов. Прием будет производиться в порядке «живой» очереди.

Напомним, в среду, 18 мая, в Харькове снова открылись для посетителей двенадцать Центров предоставления административных услуг.