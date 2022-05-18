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18.05.2022  08:37   Рита Парфенова

Оформить пособие и получить справку ВПЛ: в Харькове начали прием управления социальной защиты

Управления социальной защиты населения города Харькова в среду, 18 мая, приступают к приему граждан по предварительной записи.


city.kharkov.ua

Как сообщает РЕДПОСТ, с сегодняшнего дня посетителям доступны более тридцати услуг.

Среди них:

  1. Харьковчане могут обращаться за получением таких услуг:
  2. Установление статуса, выдача удостоверений ветеранам труда.
  3. Установление статуса, выдача удостоверений участникам войны.
  4. Установление статуса, выдача удостоверений лицам с инвалидностью в результате войны.
  5. Установление статуса, выдача удостоверений, пострадавшим участникам Революции Достоинства.
  6. Установление статуса, выдача удостоверений членам семьи погибшего ветерана войны.
  7. Установление статуса, выдача удостоверений жертв нацистских преследований.
  8. Выдача удостоверений лицам с инвалидностью и с инвалидностью с детства.
  9. Выдача справки о праве на льготы в соответствии с Законом Украины "О социальной защите детей войны".
  10. Выдача письма талонов на право получения лицами с инвалидностью в результате войны и участниками Революции Достоинства проездных документов (билетов).
  11. Взятие на учет для обеспечения санаторно-курортным лечением (путевками) граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.
  12. Взятие на учет для обеспечения санаторно-курортным лечением (путевками) ветеранов войны и лиц, на которые распространяется действие законов Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», «О жертвах нацистских преследований».
  13. Взятие на учет для обеспечения санаторно-курортным лечением (путевками) лиц, пострадавших во время проведения антитеррористической операции и установлен статус участника боевых действий, или лиц с инвалидностью в результате войны в соответствии с п.19 ч. 1 ст. 6 и п. 1 ч. 2 ст. 7 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».
  14. Взятие на учет для обеспечения санаторно-курортным лечением (путевками) лиц с инвалидностью.
  15. Прием документов на оформление удостоверений лицам, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы (в соответствии с определенными категориями).
  16. Прием документов от граждан Украины из числа лиц с инвалидностью вследствие увечья или заболевания (категория 1) и лиц, лишившихся кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы, для выдачи справки о заработной плате, полученной работниками за работу в зоне отчуждения в 1986–1990 годах, и направление их на рассмотрение в региональную комиссию по определению данных о заработной плате работников (если предприятие, учреждение или организацию ликвидировано без правопреемника).
  17. Прием документов обеспечения техническими и другими средствами реабилитации лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью.
  18. Выдача направления на прохождение областной медико-социальной экспертной комиссии для взятия на учет обеспечения лиц с инвалидностью и законных представителей детей с инвалидностью автомобилями.
  19. Оформление документов для получения путевки на устройство в дом-интернат для пожилых людей и лиц с инвалидностью, гериатрического пансионата, пансионата для ветеранов войны и труда.
  20. Оформление документов для получения путевки на устройство
  21. психоневрологического интерната
  22. Принятие решения о предоставлении социальных услуг.
  23. Выдача справки для получения льгот лицам с инвалидностью, не имеющим права на пенсию или социальное пособие.
  24. Назначение льгот на оплату жилья, коммунальных услуг.
  25. Назначение государственного пособия при рождении ребенка.
  26. Назначение государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью и надбавки по уходу.
  27. Оформление и выдача справки о взятии на учет внутриперемещенного лица.
  28. Назначение ежемесячного адресного денежного пособия внутри перемещенным лицам.
  29. Внесение в списки отдельных категорий граждан, имеющих право на дополнительные социальные гарантии на оплату жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, обслуживания устройств замково-переговорной связи (домофонов).
  30. Выдача удостоверений реабилитированным, имеющим право на льготы, предусмотренные Законом Украины "О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов".
  31. Назначение единовременной натуральной помощи или денежной компенсации стоимости «Пакунка малюка».

Также будет предоставлена ​​услуга по изменению реквизитов по выплате.

Постепенно список будет расширен.

Всего по районам будет работать 183 специалиста, в т. ч. на приеме - 83. Режим работы - с 9:00 до 17:00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Список телефонов для предварительной записи по районам доступен по ссылке.

Кроме того, весь перечень своих услуг в «Прозрачных офисах» Салтовского, Шевченковского и Киевского районов будет предоставлять Пенсионный фонд Украины. С их полным списком можно ознакомиться здесь.

В «Прозрачном офисе» Шевченковского и Киевского районов прием будут проводить по восемь специалистов Пенсионного фонда, в Региональном центре услуг - десять специалистов. Прием будет производиться в порядке «живой» очереди.

Напомним, в среду, 18 мая, в Харькове снова открылись для посетителей двенадцать Центров предоставления административных услуг.

Источник:   ХГС
 Тэги:  соцзащита, харьков
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