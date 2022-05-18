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18.05.2022  09:01   Рита Парфенова

Обстрел Мерефы 17 мая: разрушено 30 домов (фото)

СБУ начало расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

обстрел Мерефы 17 мая 2022 года

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на областную прокуратуру, около пяти часов утра 17 мая российские оккупанты открыли огонь по городу Мерефе Харьковской области.

В результате обстрела повреждено более 30 домов, высоковольтная линия и ряд автомобилей.

обстрел Мерефы 17 мая 2022 года

Сотрудники Нацполиции и прокуратуры Харьковской области провели осмотр места происшествия. Следователями СБУ начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, 17 мая оккупанты из артиллерии обстреляли село Гурьев Казачок. В результате повреждения получили жилые дома и хозяйственные пристройки.

 
Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  агрессия россии, прокуратура, харьков
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