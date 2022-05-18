18.05.2022 09:01 Рита Парфенова

Обстрел Мерефы 17 мая: разрушено 30 домов (фото)

СБУ начало расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на областную прокуратуру, около пяти часов утра 17 мая российские оккупанты открыли огонь по городу Мерефе Харьковской области.

В результате обстрела повреждено более 30 домов, высоковольтная линия и ряд автомобилей.





Сотрудники Нацполиции и прокуратуры Харьковской области провели осмотр места происшествия. Следователями СБУ начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, 17 мая оккупанты из артиллерии обстреляли село Гурьев Казачок. В результате повреждения получили жилые дома и хозяйственные пристройки.