Обстрел Мерефы 17 мая: разрушено 30 домов (фото)

СБУ начало расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на областную прокуратуру, около пяти часов утра 17 мая российские оккупанты открыли огонь по городу Мерефе Харьковской области.
В результате обстрела повреждено более 30 домов, высоковольтная линия и ряд автомобилей.
Сотрудники Нацполиции и прокуратуры Харьковской области провели осмотр места происшествия. Следователями СБУ начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Напомним, 17 мая оккупанты из артиллерии обстреляли село Гурьев Казачок. В результате повреждения получили жилые дома и хозяйственные пристройки.
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