18.05.2022 09:28 Рита Парфенова

Харьков на утро 18 мая. Оперативная обстановка от ГСЧС

За сутки с 17 по 18 мая спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 34 оперативных выезда.



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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 8.00 18 мая.

Спасатели получали вызовы:

на ликвидацию пожаров – 23 (11 вызванных обстрелами и 12 по другим причинам);

на проведение аварийно-спасательных работ - 3

на оказание помощи населению - 2

другие выезды - 6.



Вражеские обстрелы стали причиной пяти пожаров в Чугуевском и шести - в Харьковском районах области. Горели частные дома, дворовые застройки, гаражи, объекты инфраструктуры и природные экосистемы.



В Циркуновской общине попадание раистского снаряда стало причиной пожара на территории 2-х частных домовладений. Там горели 2 дома и дворовые застройки на общей площади более 200 км. Четтіра подразделения ГСЧС из Харькова боролись с огнем более 1,5 часов.



На территории Богодуховской общины разрывы снарядов вызвали загорание хвойной подстилки в лесном массиве. Огонь быстро набрал силу и перекинулся на граничащий с лесом сухостой. Общая площадь пожара к моменту прибытия спасателей составила около 10 га. Два оперативных отделения 51-й ДРПЧ боролись с пожаров с девяти до одиннадцати часов утра.



В течение суток проводились аварийно-спасательные работы и разбор завалов в разрушенных зданиях Киевского, Индустриального районов города Харькова и Дергачевской общине.



Силами пиротехнических подразделений ГСЧС обезврежены 16 вражеских боеприпасов.

Ранее мы сообщали об оперативной обстановке в Харькове и области от ГСЧС на утро 17 мая.