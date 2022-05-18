    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Харьков на утро 18 мая. Оперативная обстановка от ГСЧС
18.05.2022  09:28   Рита Парфенова

Харьков на утро 18 мая. Оперативная обстановка от ГСЧС

За сутки с 17 по 18 мая спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 34 оперативных выезда.


facebook.com/MNSKHARKIV

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 8.00 18 мая.

Спасатели получали вызовы:
на ликвидацию пожаров – 23 (11 вызванных обстрелами и 12 по другим причинам);
на проведение аварийно-спасательных работ - 3
на оказание помощи населению - 2
другие выезды - 6.

Вражеские обстрелы стали причиной пяти пожаров в Чугуевском и шести - в Харьковском  районах области. Горели частные дома, дворовые застройки, гаражи, объекты инфраструктуры и природные экосистемы.

В Циркуновской общине попадание раистского снаряда стало причиной пожара на территории 2-х частных домовладений. Там горели 2 дома и дворовые застройки на общей площади более 200 км. Четтіра подразделения ГСЧС из Харькова боролись с огнем более 1,5 часов.

На территории Богодуховской общины разрывы снарядов вызвали загорание хвойной подстилки в лесном массиве. Огонь быстро набрал силу и перекинулся на граничащий с лесом сухостой. Общая площадь пожара к моменту прибытия спасателей составила около 10 га. Два оперативных отделения 51-й ДРПЧ боролись с пожаров с девяти до одиннадцати часов утра.

В течение суток проводились аварийно-спасательные работы и разбор завалов в разрушенных зданиях Киевского, Индустриального районов города Харькова и Дергачевской общине.

Силами пиротехнических подразделений ГСЧС обезврежены 16 вражеских боеприпасов.

Ранее мы сообщали об оперативной обстановке в Харькове и области от ГСЧС на утро 17 мая.

 

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  агрессия россии, гсчс, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
18.05 Криминал и происшествия Обстрел Мерефы 17 мая: разрушено 30 домов (фото) 18.05 Криминал и происшествия Рашисты обстреливают села к северу от Харькова 17.05 Власть Каждый день мы делаем шаг к нормализации жизни Харькова
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 