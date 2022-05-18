Спасатели три часа тушили гаражи под Харьковом (фото)

Вечером 17 мая в Чугуеве произошел крупный пожар.
Пожар в Чугуеве произошел по причине, не связанной с вражескими обстрелами, передает РЕДПОСТ.
Там в 21.28 на бульваре Комарова загорелись 6 гаражей на площади 350 м.кв.
На вызов выезжали несколько подразделений гСЧС в составе 18 спасателей и трех единиц пожарно-спасательной техники.
К 00:40 огнеборцы справились с пожаром.
Напомним, за сутки с 17 по 18 мая спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС потушили 23 пожара, 11 из которых были вызваны обстрелами и 12 произошли по другим причинам.
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