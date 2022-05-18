    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Спасатели три часа тушили гаражи под Харьковом (фото)
18.05.2022  09:44   Рита Парфенова

Спасатели три часа тушили гаражи под Харьковом (фото)

Вечером 17 мая в Чугуеве произошел крупный пожар.

Криминал Харьков: в Чугуеве горели гаражи

Пожар в Чугуеве произошел по причине, не связанной с вражескими обстрелами, передает РЕДПОСТ.

Там в 21.28 на бульваре Комарова загорелись 6 гаражей на площади 350 м.кв.

На вызов выезжали несколько подразделений гСЧС в составе 18 спасателей и трех единиц пожарно-спасательной техники.

К  00:40 огнеборцы справились с пожаром.

Криминал Харьков: в Чугуеве горели гаражи

Напомним, за сутки с 17 по 18 мая спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС потушили 23 пожара, 11 из которых были вызваны обстрелами и 12 произошли по другим причинам.

Тэги:  пожар, гсчс, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.05 Криминал и происшествия Мужчина отравился угарным газом на пожаре в Харькове 14.05 Криминал и происшествия Женщина погибла в пожаре на Салтовке 06.05 Криминал и происшествия Пожарные три часа тушили дом под Харьковом
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 