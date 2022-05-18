В освобожденных районах под Харьковом ремонтируют дороги

Начат ямочный ремонт на выезде из Харькова в Малую Даниловку.
Об этом в ежеднном отчете сообщил глава Дергачевского городского совета, передает РЕДПОСТ.
По его словам, 17 мая рабочие дорожных служб начали ямочный ремонт автодороги Харьков - Золочев - Александровка на выезде из Харькова в Малую Даниловку.
Напомним, с 17 мая начал работу автобусный маршрут, которые соединит Малую Даниловку и Харьков.
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