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18.05.2022  10:18   Рита Парфенова

В освобожденных районах под Харьковом ремонтируют дороги

Начат ямочный ремонт на выезде из Харькова в Малую Даниловку.


Укравтодор

Начат ямочный ремонт на выезде из Харькова в Малую Даниловку

Об этом в ежеднном отчете сообщил глава Дергачевского городского совета, передает РЕДПОСТ.

По его словам, 17 мая рабочие дорожных служб начали ямочный ремонт автодороги Харьков - Золочев - Александровка на выезде из Харькова в Малую Даниловку.

Напомним,  с 17 мая начал работу автобусный маршрут, которые соединит Малую Даниловку и Харьков.

Источник:   Дергачевский городской совет
 Тэги:  ремонт дорог, харьков
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