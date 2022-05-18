18.05.2022 10:18 Рита Парфенова

В освобожденных районах под Харьковом ремонтируют дороги

Начат ямочный ремонт на выезде из Харькова в Малую Даниловку.



Укравтодор

Об этом в ежеднном отчете сообщил глава Дергачевского городского совета, передает РЕДПОСТ.



По его словам, 17 мая рабочие дорожных служб начали ямочный ремонт автодороги Харьков - Золочев - Александровка на выезде из Харькова в Малую Даниловку.



Напомним, с 17 мая начал работу автобусный маршрут, которые соединит Малую Даниловку и Харьков.