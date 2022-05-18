В Харькове за сутки не было обстрелов, - ХОВА

За сутки с 17 по 18 мая Харьков не подвергся обстрелам.
О продолжении обстрелов оккупантами населенных пунктов Харьковщины сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.
Глава ХОВА отметил, что российские оккупанты обстреливали населеные пункты области.
Во время обстрела поселка Печенеги Чугуевского района легко ранен 73-летний мужчина. В селе Циркуны в резалбтате очередного обстрела ранение получил 42-летний мужчина.
Также утром 17 мая рашисты интенсивно обстреляли Мерефу, повреждены более 30 домов, высоковольтная линия, автомобили граждан. Пострадавших нет.
На Харьковском направлении противник пытается удержать занимаемые позиции. Агрессор из артиллерии обстреливает Циркуны, Русские Тишки, Черкасские Тишки и Питомник.
«Наши Вооруженные Силы удерживают наши позиции. Но не допускают продвижения русских войск. Верим и поддерживаем ВСУ!», – сказал Синегубов.
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Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
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