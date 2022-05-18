18.05.2022 10:32 Рита Парфенова

В Харькове за сутки не было обстрелов, - ХОВА

За сутки с 17 по 18 мая Харьков не подвергся обстрелам.



Фото: Васиий Голосный

О продолжении обстрелов оккупантами населенных пунктов Харьковщины сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.

Глава ХОВА отметил, что российские оккупанты обстреливали населеные пункты области.

Во время обстрела поселка Печенеги Чугуевского района легко ранен 73-летний мужчина. В селе Циркуны в резалбтате очередного обстрела ранение получил 42-летний мужчина.



Также утром 17 мая рашисты интенсивно обстреляли Мерефу, повреждены более 30 домов, высоковольтная линия, автомобили граждан. Пострадавших нет.



На Харьковском направлении противник пытается удержать занимаемые позиции. Агрессор из артиллерии обстреливает Циркуны, Русские Тишки, Черкасские Тишки и Питомник.



«Наши Вооруженные Силы удерживают наши позиции. Но не допускают продвижения русских войск. Верим и поддерживаем ВСУ!», – сказал Синегубов.