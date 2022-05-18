18.05.2022 10:40 Рита Парфенова

Харьковчан просят воздержаться от посещения Саржина яра

В любимом месте отдыха харьковчан могут быть неразорвавшиейся снаряды и мины.



Фото из открытых источников

Как передает РЕДПОСТ, с таким призывом выступил глава ХОВА Олег Синегубов. Он сообщил, что мины и неразорвавшиеся снаряды представлят особую опасность и обратился к горожанам быть осмотрительными.



«Призываю харьковчан воздержаться от прогулок в Саржином яру, где все еще есть большое количество неразорванных боеприпасов, и могут быть установлены ДРГ растяжки. Сейчас там работают взрывотехники», - сказал он.



Кроме этого, глава ХОВА настоятельно рекомендовал воздерживаться от посещения любых лесных и парковых зон, обочин дорог и мест, находившихся под обстрелами.

С начала февральского вторжения рф Саржин яр и Лесопарк неоднократно находились под обстрелами российских войск: там остается значительное количество неразорванных снарядов и растяжек, установленных диверсионными группами оккупантов. В Саржином яру категорически запрещается сходить с пешеходных дорожек в траву. В лесопарке безопасно передвигаться исключительно по велодорожке.

Напомним, за сутки с 17 по 18 мая Харьков не подвергался обстрелам.