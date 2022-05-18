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18.05.2022  11:15   Виталий Хиневич

В Харьковской области полицейские продолжают следить за правопорядком

В течение суток полицейские Харьковщины оперативно отреагировали на 1278 обращений граждан.

Полиция Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Национальную полицию в Харьковской области.
 
Сообщается, что в течение суток в отделения полиции были доставлены 14 человек для проверки причастности к диверсионной деятельности.
 
На блокпосте полицейские Лозовского района остановили автомобиль Volkswagen, водитель которого находился за рулем в нетрезвом состоянии. Во время осмотра салона полицейские обнаружили автомат Калашникова и три магазина с патронами.
 
Водитель задержан, оружие и боеприпасы изъяты, в отношении мужчины был составлен административный протокол по ч.1 ст. 130 КУоАП.
 
Кроме этого, к правоохранителям Богодуховщины обратился местный житель с заявлением об исчезновении 10-летнего приемного сына. В ходе срочных розыскных мероприятий местонахождение ребенка было установлено, полицейские вернули мальчика родителям.
 
Напомним, в Харьковской области семейная ссора закончилась трагедией.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  происшествие, харьков
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