18.05.2022 11:15 Виталий Хиневич

В Харьковской области полицейские продолжают следить за правопорядком

В течение суток полицейские Харьковщины оперативно отреагировали на 1278 обращений граждан.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Национальную полицию в Харьковской области.

Сообщается, что в течение суток в отделения полиции были доставлены 14 человек для проверки причастности к диверсионной деятельности.

На блокпосте полицейские Лозовского района остановили автомобиль Volkswagen, водитель которого находился за рулем в нетрезвом состоянии. Во время осмотра салона полицейские обнаружили автомат Калашникова и три магазина с патронами.

Водитель задержан, оружие и боеприпасы изъяты, в отношении мужчины был составлен административный протокол по ч.1 ст. 130 КУоАП.

Кроме этого, к правоохранителям Богодуховщины обратился местный житель с заявлением об исчезновении 10-летнего приемного сына. В ходе срочных розыскных мероприятий местонахождение ребенка было установлено, полицейские вернули мальчика родителям.

Напомним, в Харьковской области семейная ссора закончилась трагедией