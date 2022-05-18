18.05.2022 08:28 Рита Парфенова

ЦПАУ возобновили работу в Харькове: какие услуги можно получить

В среду, 18 мая, в Харькове снова открылись для посетителей двенадцать Центров предоставления административных услуг.



РЕДПОСТ

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета, попасть на прием к специалисту можно по предварительной записи в электронной очереди.

Зарегистрироваться можно через:

График работы ЦПАУ - с 9:00 до 17:00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Адреса центров смотрите здесь.



Харьковский городской голова Игорь Терехов отметил, что из-за войны пока нет возможности предоставлять все услуги, как это было до 24 февраля. Пока ЦПАУ будут предоставлять 22 услуги, однако этот список будет постепенно расширяться. С сегодняшнего дня можно получить услугу в сфере строительства и части услуг в сфере регистрации места жительства, в частности, предоставления справки о месте регистрации.

Перечень услуг, предоставляемых Центрами с 18 мая

Административные услуги в сфере строительства

1. Регистрация сообщения о начале выполнения подготовительных работ

2. Регистрация сообщения о начале выполнения строительных работ

3. Регистрация декларации о готовности объекта к эксплуатации

4. Прекращение права на начало выполнения подготовительных работ, приобретенного на основании уведомления, по заявлению заказчика

5. Прекращение права на начало выполнения строительных работ, приобретенного на основании уведомления, по заявлению заказчика

6. Внесение изменений в уведомление о начале выполнения подготовительных работ

7. Внесение изменений в сообщение о начале выполнения строительных работ

8. Внесение изменений в декларацию о начале выполнения строительных работ

9. Внесение изменений в декларацию о начале выполнения подготовительных работ

10. Внесение изменений в декларацию о готовности объекта к эксплуатации

11. Выдача строительного паспорта застройки земельного участка (внесение изменений в строительный паспорт застройки земельного участка)

Административные услуги в сфере регистрации места жительства

12. Получение справки о зарегистрированных в жилом помещении лицах (справки о составе семьи)

13. Получение справки о зарегистрированных в жилом помещении лиц (справки о составе семьи) на соответствующую дату

14. Получение информационной справки из Реестра территориальной общины города Харькова о лицах, местожительстве/нахождении которых зарегистрировано по запрашиваемому адресу по состоянию на соответствующую дату

15. Получение информационной справки из Реестра территориального общества города Харькова

16. Получение информации о себе из Реестра территориального общества города Харькова

Административные услуги в сфере спорта и защиты детей

17. Выдача удостоверения родителей и ребенка из многодетной семьи

18. Продление срока действия удостоверений родителей и ребенка из многодетной семьи

19. Присвоение спортсменам ІІ и ІІІ спортивных разрядов

20. Присвоение спортсменам разряда «Кандидат в мастера спорта Украины»

21. Присвоение спортсменам и спортивному разряду

Административные услуги в сфере противопожарной безопасности

22. Декларация соответствия материально-технической базы субъекта хозяйствования требованиям законодательства по вопросам пожарной



Кроме того, консультацию по предоставлению административных услуг можно получить, обратившись онлайн через:

Напомним, с начала войны ЦПАУ и его территориальные подразделения на территории Харькова не вели прием посетителей, но специалисты оставались на связи и консультировали онлайн.