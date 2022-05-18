18.05.2022 07:56 Рита Парфенова

Рашисты обстреливают села к северу от Харькова

Враг принимает меры для удержании занятых ранее рубежей.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Генштаб, на Харьковском направлении противник сосредоточился на удержании занимаемых позиций и пытается не допустить продвижение войск ВСУ к государственной границе.

С целью затормозить наступление нашей армии агрессор производит артиллерийские обстрелы населенных пунктов Циркуны, Русские Тишки, Черкасские Тишки и Питомник.



На Славянском направлении враг совершает наступление на населенный пункт Долгенькое Изюмского района. Для поддержки наступательных действий в определенном районе развернуто подразделения реактивной и ствольной артиллерии.



С целью осуществления логистического обеспечения и доукомплектования понесших потери подразделений агрессор перемещает с территории российской федерации вооружения и военную технику.



Российские захватчики продолжают наносить ракетные удары по военным и гражданским объектам на всей территории Украины.

Напомним, за сутки с 16 по 17 мая обстрелам подверглись населенные пункты в двух районах Харьковской области.